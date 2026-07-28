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VIDEO. Actor de cine para adultos asegura haber “cambiado” y provoca ola de reacciones: “Jamás pensé conocer a Dios”

El creador de contenido compartió un video donde relató cómo abandonó la industria para adultos y explicó el camino espiritual que, según afirma, transformó por completo su vida.

Nelson Quiroz

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El creador de contenido para adultos Daniel Montoya, quien se presentó como “uno de los actores porno más reconocidos a nivel mundial”, generó un amplio debate en redes sociales tras publicar un video en el que aseguró haber dejado atrás esa etapa para iniciar un camino de transformación personal y espiritual.

En el registro, el colombiano reconoció que gran parte del material de su pasado continúa disponible en internet, aunque afirmó que decidió cambiar el rumbo de su vida.

“Fui uno de los actores porno más reconocidos a nivel mundial. Muchos de esos videos aún están online. Sin embargo, decidí cambiar mi vida para mejor y conocerme”, expresó.

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Montoya relató que ese proceso lo llevó a replantearse su visión sobre la espiritualidad. “Jamás pensé conocer a Dios. Dios no es una meta, es una experiencia”, sostuvo, agregando que el autoconocimiento ha sido clave en su evolución personal.

En su reflexión, el influencer aseguró que, mientras más una persona se conoce a sí misma, más cerca está de encontrar su propósito. “Nunca has estado solo. Hay algo que se llama la conciencia mayor, la fuente de Dios, como usted la quiera llamar”, afirmó, invitando a sus seguidores a iniciar un proceso de búsqueda interior.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y decenas de comentarios, donde las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos usuarios valoraron su testimonio y lo felicitaron por compartir su experiencia espiritual, otros cuestionaron la coherencia de su mensaje.

Entre las principales críticas, varios internautas apuntaron a que Montoya mantiene activa su cuenta de contenido para adultos y señalaron que, mientras eso ocurra, su cambio de vida sería contradictorio. Otros, en cambio, defendieron que su pasado no invalida el proceso personal que dice estar viviendo y destacaron que cada persona tiene derecho a redefinir el rumbo de su vida.

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