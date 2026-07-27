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“Estaban tan consumidos por el odio...”: la dura respuesta de Infantino a los críticos del Mundial 2026

El presidente de la FIFA defendió el desarrollo de la cita planetaria y abordó algunas de las polémicas que dejó el torneo disputado en Norteamérica.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió con dureza a las críticas que recibió la organización del Mundial 2026. A una semana del término del torneo, el dirigente suizoitaliano aseguró que la cita se desarrolló sin incidentes y cuestionó a quienes, a su juicio, buscaron desacreditar el evento.

“Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz”, escribió Infantino a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

El mandamás del fútbol mundial apuntó contra quienes cuestionaron el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. “Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”, señaló.

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En la misma publicación, Infantino destacó la participación de Irán en el torneo. Subrayó que la selección pudo ingresar y competir en Estados Unidos sin inconvenientes, pese al contexto de tensión política entre ambos países. “Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción (...) El fútbol es más grande que el odio y la discriminación”, sostuvo.

El dirigente también abordó las decisiones arbitrales durante el Mundial 2026, las cuales dejaron más de una polémica, entre ellas, el caso Balogun. “Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”, aseguró Infantino.

Finalmente, el presidente de la FIFA aseguró sentirse “increíblemente orgulloso” de haber contribuido a la organización del Mundial 2026 y manifestó su deseo de que el fútbol continúe siendo una herramienta para superar las divisiones. “Puede que el fútbol se eleve por encima del odio”, concluyó.

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