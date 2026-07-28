Unidades de montaña del Ejército de Chile realizaron un operativo preventivo en el sector de Portillo, Región de Valparaíso, para reducir el riesgo de avalanchas tras las intensas nevadas registradas durante los últimos días.

La acumulación alcanzó más de cuatro metros de nieve”en algunos puntos de la zona cordillerana, generando condiciones de inestabilidad que podrían provocar desprendimientos naturales y poner en peligro caminos, instalaciones y personas.

En detalle, personal de la Batería de Artillería de Montaña N.º 2 Arica, perteneciente al Destacamento Yungay, utilizó un obús OTO Melara de 105 milímetros para realizar disparos dirigidos sobre el canalón del cerro Cabeza del Inca.

¿Por qué el Ejército bombardea la montaña?

El objetivo de la maniobra fue generar “avalanchas controladas” en sectores previamente identificados con nieve inestable. De esta manera, se busca liberar la acumulación en un momento planificado y evitar un desprendimiento inesperado de mayor magnitud.

El procedimiento permitió remover parte del manto de nieve que representaba un riesgo. Estas operaciones se desarrollan con el área aislada y bajo supervisión especializada, considerando factores como la pendiente, el viento, la temperatura y la cantidad de nieve acumulada.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sector ante la persistencia de las bajas temperaturas y las condiciones invernales. Los accesos solo pueden ser habilitados después de verificar la estabilidad de la montaña y descartar nuevos riesgos para quienes transitan por la zona.