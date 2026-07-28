;

VIDEO. Más de cuatro metros de nieve: Ejército realiza detonaciones controladas en Portillo para evitar avalanchas

El operativo busca prevenir desprendimientos inesperados que puedan afectar a personas e infraestructura.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Ejército | Defensa

Ejército | Defensa

Unidades de montaña del Ejército de Chile realizaron un operativo preventivo en el sector de Portillo, Región de Valparaíso, para reducir el riesgo de avalanchas tras las intensas nevadas registradas durante los últimos días.

La acumulación alcanzó más de cuatro metros de nieve”en algunos puntos de la zona cordillerana, generando condiciones de inestabilidad que podrían provocar desprendimientos naturales y poner en peligro caminos, instalaciones y personas.

En detalle, personal de la Batería de Artillería de Montaña N.º 2 Arica, perteneciente al Destacamento Yungay, utilizó un obús OTO Melara de 105 milímetros para realizar disparos dirigidos sobre el canalón del cerro Cabeza del Inca.

Revisa también:

ADN

¿Por qué el Ejército bombardea la montaña?

El objetivo de la maniobra fue generar “avalanchas controladas” en sectores previamente identificados con nieve inestable. De esta manera, se busca liberar la acumulación en un momento planificado y evitar un desprendimiento inesperado de mayor magnitud.

El procedimiento permitió remover parte del manto de nieve que representaba un riesgo. Estas operaciones se desarrollan con el área aislada y bajo supervisión especializada, considerando factores como la pendiente, el viento, la temperatura y la cantidad de nieve acumulada.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sector ante la persistencia de las bajas temperaturas y las condiciones invernales. Los accesos solo pueden ser habilitados después de verificar la estabilidad de la montaña y descartar nuevos riesgos para quienes transitan por la zona.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad