“Puede volver a Chile, pero…”: la advertencia de la Fiscalía tras el sobreseimiento de Sergio Jadue

Este martes, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dictar el sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, en la causa por los delitos de apropiación indebida y tributarios que se le imputaban en Chile.

El tribunal resolvió sobreseer al exdirigente deportivo, quien reside en Estados Unidos desde hace más de diez años, al considerar que la acción penal en su contra se encontraba prescrita. De esta manera, Jadue queda sin causas pendientes en nuestro país.

La postura por parte de la Fiscalía era que no se dictara el sobreseimiento de Sergio Jadue en esta instancia, al sostener que aún no cumplía el plazo de prescripción de los delitos. “Nosotros teníamos la teoría de que, por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior, pero el tribunal consideró otra cosa”, señaló el fiscal Marco Antonio Paredes tras la audiencia de este martes.

Además, Paredes confirmó que evaluarán una eventual apelación luego de conocer la decisión del tribunal. “El tribunal dictó una resolución en donde básicamente decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadue por prescripción de la acción penal. Esta resolución es esencialmente apelable. Obviamente la Fiscalía, cuando tenga la resolución en sus manos y le sea notificada, va a evaluar la interposición del recurso de apelación”, indicó.

Por último, consultado sobre el eventual regreso de Sergio Jadue al país, el fiscal comentó: “Él obviamente puede volver a Chile, no tendría orden de detención judicial, pero en Estados Unidos tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de Estados Unidos”.