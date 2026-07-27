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Fue protagonista en la final del Mundial 2026 y ahora anuncia su retiro: sorpresa total en el mundo del fútbol

El juez esloveno Slavko Vincic le puso fin a su carrera arbitral una semana después de haber dirigido la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.

Daniel Ramírez

Fue protagonista en la final del Mundial 2026 y ahora anuncia su retiro: sorpresa total en el mundo del fútbol

Fue protagonista en la final del Mundial 2026 y ahora anuncia su retiro: sorpresa total en el mundo del fútbol / Catherine Ivill - AMA

El juez esloveno Slavko Vincic sorprendió este lunes al anunciar su retiro del arbitraje profesional, apenas una semana después de haber dirigido la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

A través de una publicación en sus redes sociales, el réferi de 46 años comunicó su decisión con un emotivo mensaje. “Hoy cierro un capítulo importante al dejar mi puesto como árbitro. Ha sido un privilegio formar parte de este camino, trabajar junto a compañeros tan dedicados y contribuir a un deporte y una comunidad que me importan profundamente”, escribió.

“Aunque dejo este puesto, siempre atesoraré los recuerdos y las lecciones aprendidas. Cada final marca el comienzo de algo nuevo, y me entusiasma lo que me depara el futuro. Gracias por todo”, agregó el esloveno, quien estuvo más de una década dirigiendo en la élite del fútbol europeo.

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Desde la Federación Eslovena de Fútbol destacaron el legado de Vincic, asegurando que su actuación en la final del Mundial 2026 “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”. El organismo valoró su trayectoria y el reconocimiento internacional que alcanzó durante su carrera.

Slavko Vincic comenzó a dirigir encuentros internacionales en 2010 e impartió justicia en varios partidos decisivos del calendario europeo, como la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, además de la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

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