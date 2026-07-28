;

Pedro Lemebel revive con registros inéditos: lanzan serie que reconstruye su vida desde su propia voz

“Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel” rescata grabaciones nunca antes difundidas y más de 50 testimonios para mostrar el lado más íntimo del escritor chileno.

Nelson Quiroz

Pedro Lemebel revive con registros inéditos: lanzan serie que reconstruye su vida desde su propia voz

La figura de Pedro Lemebel volverá a cobrar protagonismo con el estreno de Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel, una serie sonora biográfica que rescata registros inéditos del escritor, performer y cronista chileno para reconstruir su vida desde el elemento que marcó toda su obra: su voz.

El proyecto, desarrollado por Podium Podcast Chile en coproducción con el Centro Cultural GAM, debutará este 29 de julio con un total de seis episodios, que serán publicados semanalmente en Spotify, YouTube y otras plataformas de audio.

ADN

El homenaje en redes a Pedro Lemebel a siete años de su muerte

La producción propone un recorrido por las distintas etapas de la trayectoria de Lemebel, desde sus años como profesor de artes y su trabajo en el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, hasta su paso por Radio Tierra, su activismo en favor de las disidencias sexuales y su consolidación como uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica.

Revisa también

ADN

Uno de los principales atractivos de la serie es la incorporación de grabaciones nunca antes difundidas provenientes del archivo personal de Constanza Farías, amiga y sonidista del autor durante numerosas lecturas públicas. Los registros muestran momentos íntimos de Lemebel y el proceso que enfrentó cuando comenzó a perder la voz a causa del cáncer que marcó sus últimos años.

El relato también se apoya en una extensa investigación periodística y más de 50 entrevistas originales a personas que compartieron distintos momentos con el escritor, entre ellas Francisco Casas, Faride Zerán, Pamela Jiles, Pía Barros y Jovana Skármeta.

El periodista Pedro Bahamondes, autor e investigador del proyecto, explicó que el objetivo fue retratar a Lemebel desde una dimensión más humana y alejada del monumento. “Partimos del momento en que comenzó a perder su voz para comprender cómo construyó un discurso capaz de desafiar la dictadura, la homofobia y otras formas de exclusión”, señaló.

ADN

Trinidad Piriz, Pedro Bahamondes y Constanza Farías.

Desde el GAM destacaron que la iniciativa busca fortalecer la divulgación cultural y reivindicar el legado de uno de los artistas chilenos más relevantes de las últimas décadas.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad