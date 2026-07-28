Pedro Lemebel revive con registros inéditos: lanzan serie que reconstruye su vida desde su propia voz

La figura de Pedro Lemebel volverá a cobrar protagonismo con el estreno de Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel, una serie sonora biográfica que rescata registros inéditos del escritor, performer y cronista chileno para reconstruir su vida desde el elemento que marcó toda su obra: su voz.

El proyecto, desarrollado por Podium Podcast Chile en coproducción con el Centro Cultural GAM, debutará este 29 de julio con un total de seis episodios, que serán publicados semanalmente en Spotify, YouTube y otras plataformas de audio.

El homenaje en redes a Pedro Lemebel a siete años de su muerte Ampliar

La producción propone un recorrido por las distintas etapas de la trayectoria de Lemebel, desde sus años como profesor de artes y su trabajo en el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, hasta su paso por Radio Tierra, su activismo en favor de las disidencias sexuales y su consolidación como uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica.

Uno de los principales atractivos de la serie es la incorporación de grabaciones nunca antes difundidas provenientes del archivo personal de Constanza Farías, amiga y sonidista del autor durante numerosas lecturas públicas. Los registros muestran momentos íntimos de Lemebel y el proceso que enfrentó cuando comenzó a perder la voz a causa del cáncer que marcó sus últimos años.

El relato también se apoya en una extensa investigación periodística y más de 50 entrevistas originales a personas que compartieron distintos momentos con el escritor, entre ellas Francisco Casas, Faride Zerán, Pamela Jiles, Pía Barros y Jovana Skármeta.

El periodista Pedro Bahamondes, autor e investigador del proyecto, explicó que el objetivo fue retratar a Lemebel desde una dimensión más humana y alejada del monumento. “Partimos del momento en que comenzó a perder su voz para comprender cómo construyó un discurso capaz de desafiar la dictadura, la homofobia y otras formas de exclusión”, señaló.

Trinidad Piriz, Pedro Bahamondes y Constanza Farías. Ampliar

Desde el GAM destacaron que la iniciativa busca fortalecer la divulgación cultural y reivindicar el legado de uno de los artistas chilenos más relevantes de las últimas décadas.