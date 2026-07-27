Tribunal de Disciplina golpea a un club chileno con la resta de tres puntos: sanción oficial de la ANFP

Una nueva resta de puntos sacude al fútbol chileno. En esta ocasión, Curicó Unido fue castigado con la pérdida de tres unidades en la Primera B.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP hizo oficial la sanción este lunes, la cual está motivada por el incumplimiento del minutaje Sub 21 durante la primera rueda de la Liga de Ascenso por parte del cuadro “tortero”.

El elenco maulino solo cumplió con 909 de los 945 minutos mínimos exigidos para las primeras 16 fechas del torneo, con futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2005.

Uno de los argumentos de la defensa de Curicó Unido fue la situación del jugador Diego Avendaño, convocado a La Roja Sub 17 para disputar el Sudamericano de la categoría que se jugó en Paraguay este 2026. Según el club, el futbolista se perdió una fecha de la Primera B debido a una lesión que arrastraba desde el torneo de selecciones.

Sin embargo, aquello no fue aceptado por el Tribunal, que argumentó, basándose en informes médicos, que el futbolista presenta una patología crónica en el tobillo derecho, pero que esta no le impide disputar partidos de fútbol profesional, siempre y cuando utilice un vendaje preventivo. De hecho, Avendaño solo ha disputado 75 minutos con el plantel de honor durante toda la temporada.

Con la resta de tres puntos, Curicó Unido pasó de 18 a 15 unidades, perdió dos posiciones y quedó ubicado en el puesto 14 de la tabla, solo por delante de Deportes Santa Cruz (12 puntos) y Rangers (4 puntos).