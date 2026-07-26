Polémica en el mercado de fichajes: “Yo no conozco al jugador, no sabía que estaba acá”

Unión Española iniciará este lunes la segunda rueda de la Primera B frente a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, la antesala del partido quedó marcada por una inesperada controversia relacionada al mercado de fichajes.

En conferencia de prensa, el técnico de los hispanos, Ronald Fuentes, se refirió a la incorporación del joven delantero chileno Cristóbal Chadwick, quien se sumó al plantel de la categoría Proyección del club desde Everton de Viña del Mar.

Consultado por la presencia del atacante de 21 años en el club, el entrenador sorprendió al revelar que desconocía su llegada. Además, aclaró que el exseleccionado de La Roja Sub 20, que jugó en el Cuiabá de Brasil en 2025, actualmente no está considerado dentro de sus planes para el primer equipo.

“Yo no sabía que estaba acá. El otro día me lo presentaron, pero no sé en qué condiciones habrá venido al club”, señaló Fuentes.

“Acá en el primer equipo, por lo menos, yo no lo conozco. No tengo conocimiento de sus condiciones, así que por este momento nosotros estamos con los jugadores que tenemos", agregó el DT.

Además, el técnico de Unión Española reconoció que busca un último refuerzo para potenciar su ofensiva. “Estamos viendo la opción de poder traer otro más, pero Chadwick en este momento no está en la consideración del plantel”, aseguró.

“Estamos viendo otro delantero, un extremo. Hemos visto a varios, hay uno que nos llama la atención y espero que esta semana podamos definirlo para que llegue lo antes posible”, sentenció Ronald Fuentes.