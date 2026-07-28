“Para mí es un completo fraude” e “ignorante”: Santiago Pavlovic dispara sin anestesia contra Pamela Jiles

Santiago Pavlovic lanzó una dura crítica contra Pamela Jiles, la actual diputada, durante su participación en el Podcast Peyo. El periodista fue invitado al espacio conducido por Fernando Fariña, donde también estuvo presente Fernando Paulsen.

En medio de la conversación, el exreportero de TVN le preguntó por su opinión sobre la reflexión política actual de Jiles. Fue entonces, tras la respuesta de Paulsen, cuando Pavlovic compartió su postura.

“La verdad es que yo tengo la peor opinión de ella... Para mí es un completo fraude dentro del periodismo y dentro de la política”, afirmó.

El rostro del canal público también cuestionó los movimientos políticos de la parlamentaria y apuntó a lo que describió como una “oscilación desde la extrema izquierda a la derecha o extrema derecha” solo para “ocupar posiciones de poder”.

“Yo creo que ella debe pensar que la candidatura presidencial es parte de su futuro”, agregó. En el diálogo, incluso aseguró que nunca imaginó que Jiles llegaría al Congreso.

“Yo y mucha gente jamás nos imaginamos que ella podía ser diputada. O sea, yo decía ‘con qué ropa’, si es una persona más bien ignorante”, sostuvo.

“En Chile se dan situaciones extraordinarias”, reflexionó, al analizar cómo algunas figuras han logrado instalarse con fuerza en la política. Ahí aparecieron críticas contra otros nombres, como Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Sobre Parisi, señaló que se trata de “un tipo que ha estado en el extranjero buena parte de su vida” y que aun así figura como uno de los principales nombres políticos del país.

Finalmente, Pavlovic cuestionó el nivel del debate público y sostuvo que existen situaciones que, a su juicio, reflejan “niveles de bajeza” y “mediocridad” en la política chilena.

“Pamela es una persona muy inteligente, que hizo cosas cuando había que tener cojones. Pero, yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, que ella decidió jugar por ella sola y empezó a decir: ‘a ver, dónde tengo posibilidades de ser elegida. ¿En la derecha o en la izquierda?‘”, sumó Paulsen.