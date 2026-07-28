;

“Para mí es un completo fraude” e “ignorante”: Santiago Pavlovic dispara sin anestesia contra Pamela Jiles

El histórico rostro de TVN lanzó una dura crítica durante un podcast y también apuntó contra otros nombres de la política chilena.

Javier Méndez

“Para mí es un completo fraude” e “ignorante”: Santiago Pavlovic dispara sin anestesia contra Pamela Jiles

Santiago Pavlovic lanzó una dura crítica contra Pamela Jiles, la actual diputada, durante su participación en el Podcast Peyo. El periodista fue invitado al espacio conducido por Fernando Fariña, donde también estuvo presente Fernando Paulsen.

En medio de la conversación, el exreportero de TVN le preguntó por su opinión sobre la reflexión política actual de Jiles. Fue entonces, tras la respuesta de Paulsen, cuando Pavlovic compartió su postura.

La verdad es que yo tengo la peor opinión de ella... Para mí es un completo fraude dentro del periodismo y dentro de la política”, afirmó.

Revisa también:

ADN

El rostro del canal público también cuestionó los movimientos políticos de la parlamentaria y apuntó a lo que describió como una “oscilación desde la extrema izquierda a la derecha o extrema derecha” solo para “ocupar posiciones de poder”.

“Yo creo que ella debe pensar que la candidatura presidencial es parte de su futuro”, agregó. En el diálogo, incluso aseguró que nunca imaginó que Jiles llegaría al Congreso.

“Yo y mucha gente jamás nos imaginamos que ella podía ser diputada. O sea, yo decía ‘con qué ropa’, si es una persona más bien ignorante”, sostuvo.

“En Chile se dan situaciones extraordinarias”, reflexionó, al analizar cómo algunas figuras han logrado instalarse con fuerza en la política. Ahí aparecieron críticas contra otros nombres, como Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Sobre Parisi, señaló que se trata de “un tipo que ha estado en el extranjero buena parte de su vida” y que aun así figura como uno de los principales nombres políticos del país.

Finalmente, Pavlovic cuestionó el nivel del debate público y sostuvo que existen situaciones que, a su juicio, reflejan “niveles de bajeza” y “mediocridad” en la política chilena.

Pamela es una persona muy inteligente, que hizo cosas cuando había que tener cojones. Pero, yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, que ella decidió jugar por ella sola y empezó a decir: ‘a ver, dónde tengo posibilidades de ser elegida. ¿En la derecha o en la izquierda?‘”, sumó Paulsen.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad