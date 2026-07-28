Gobierno descarta privatizar Codelco ante propuesta republicana pero aclara posibilidad de “vender algunos bienes que son prescindibles”

El gobierno fijó su postura frente a la arremetida del Partido Republicano, que busca impulsar la privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en medio de la compleja situación financiera que atraviesa la compañía estatal.

Frente a la propuesta del timonel republicano, Arturo Squella, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó la enajenación de la minera, aunque abrió la puerta a nuevas fórmulas de financiamiento y colaboración directa con el sector privado para revertir el actual escenario.

“Esta discusión viene hace tiempo, tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles”, señaló el secretario de Estado ante el debate. En esa línea, Mas fue enfático en delinear la estrategia del Ejecutivo: “No estamos por privatizar, sí estamos por asociarnos con distintos actores que nos traigan recursos, ideas, o minas, para hacer más grande a Codelco y que sea más competitiva y rentable”.

La presión republicana por “oxígeno privado”

La respuesta del biministro Mas llega luego de que el senador Arturo Squella planteara la necesidad de ceder parte de la propiedad de la cuprífera para mejorar su eficiencia e inyectarle “oxígeno privado”.

Según el timonel republicano, el ingreso de directores independientes al gobierno de turno y la venta de un porcentaje de la empresa permitirían frenar el deterioro de su valor y, al mismo tiempo, recaudar fondos para asegurar la implementación del programa del Presidente José Antonio Kast, especialmente para compensar la menor recaudación transitoria tras la inminente promulgación de la “megarreforma” económica.

El argumento republicano se sustenta en la crisis estructural que enfrenta la minera. Recientemente, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, transparentó que la deuda de la compañía bordea los US$ 25.000 millones, cuatro veces más que otras grandes empresas del rubro, y que los costos y gastos crecieron un 43% en los últimos cuatro años (hasta un 80% por tonelada).