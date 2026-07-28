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“Más contenta”: polola de ‘El Chino’ alza la voz y aclara si lo perdonó tras su aventura en el Cajón del Maipo

“Él queda como que andaba con dos niñas pasándola bacán. Pero yo quedo mal”, manifestó la joven de 19 años.

Sebastián Escares

Génesis - Captura de pantalla

Génesis - Captura de pantalla

La desaparición de Manuel Orellana, más conocido como “El Chino”, junto a las dos parvularias en el Cajón del Maipo, se convirtió en un tema obligatorio.

Tras su rescate, diversas declaraciones han surgido al respecto. Ahora, Génesis, su pareja, en conversación con el programa Hay que decirlo, aclaró cómo es su presente con Orellana.

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“Yo estaba segura de que estaba en el refugio porque yo he ido ahí, él me ha llevado, hemos compartido con los amigos de ahí, y siempre lo reciben bien. Y a él le gusta compartir y dialogar con gente, es muy amistoso. Y a mí igual eso me molesta, porque no todos pensamos igual”, señaló de entrada.

Tras ser consultada por su presente con El Chino, Génesis reveló que “él está durmiendo donde su hermano. Él no está conmigo yo me he quedado en el departamento. Le dije que tomáramos distancia y que yo no lo iba a perdonar tan fácil, porque es penca, si me dejó en ridículo frente a todos. Él queda como que andaba con dos niñas pasándola bacán. Pero yo quedo mal”.

“Estoy pensando si lo perdono. La decisión de seguir con él o no solamente se la dejo a Dios. Él me dice que él va a cambiar, que me quiere, que me ama, pero tiene que cambiar. Tiene que demostrarlo con hechos”, agregó.

“Estoy soltera”

Sin embargo, luego de que el programa de Canal 13 emitió la entrevista que le hicieron a la pareja de El Chino, la propia Génesis se contactó con el programa para actualizar su nueva situación sentimental.

“Hola Manu, mira estaba viendo la entrevista y no, yo no pienso perdonar al Chino, me hizo un dolor muy grande y aparte que estoy soltera y feliz. Quedo más contenta estar soltera que estar pasando cuernos”, sentenció, sin dejar espacio a la duda ni a la especulación.

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