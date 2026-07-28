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Con miras al Mundial 2030: históricas selecciones europeas anuncian a sus nuevos entrenadores

Francia e Italia, en formas muy contrarias, confirmaron un cambio de rumbo en sus equipos nacionales.

Javier Catalán

Getty Images

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Ya hace casi 10 días que terminó el Mundial 2026 y como cada vez que finaliza una Copa del Mundo, varias selecciones empiezan a tomar decisiones con respecto a su futuro, sobre todo, con miras a 2030.

En este caso, son dos países europeos los que han tomado un cambio de rumbo en su equipo nacional: Francia e Italia, que este lunes anunciaron a sus nuevos entrenadores.

En el caso de los “galos”, oficializaron lo que ya se sabía desde hace meses. Tras salida de Didier Deschamps, su sucesor es Zinedine Zidane, que vuelve a dirigir tras dejar el Real Madrid en 2021.

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Fin al lío en Italia

Donde verdaderamente sucedió algo impensado fue en la selección italiana, que en cosa de un día, cambió su equipo de trabajo por completo.

Esto, porque este lunes recién pasado, Paolo Maldini y Leonardo renunciaron a la federación azurra tras solo 16 días en el cargo, luego de que se cayera la contratación de Andrea Pirlo como nuevo DT.

En menos de 24 horas, los rumbos cambiaron drásticamente. Ahora, Claudio Ranieri será el encargado de la dirección técnica de la FIGC y el designado como nuevo entrenador es Roberto Mancini, que vuelve al banco de la selección tras su paso entre 2018 y 2023.

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