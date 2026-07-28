SNA alerta multimillonarias pérdidas tras nuevo arancel impuesto por Estados Unidos: “Necesitamos volver al arancel cero”

Las repercusiones por el arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a productos chilenos continúan escalando.

Luego de que el Gobierno cuestionara la medida y anunciara gestiones para revertirla, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) advirtió que el gravamen podría provocar pérdidas de entre US$300 y US$400 millones solo en las exportaciones de fruta fresca.

Por lo anterior, la SNA pidió restablecer el arancel cero contemplado en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

El presidente de la SNA, Antonio Walker, rechazó la decisión de Washington y sostuvo que “Chile tiene un tratado de libre comercio plenamente vigente con ese país y los tratados deben respetarse".

Asimismo, calificó la medida como “injusta”, señalando que “los productos de Estados Unidos ingresan a Chile sin pagar arancel, mientras los productos chilenos deberán pagarlo en su segundo socio comercial".

“Resta competitividad a nuestra agricultura”

El dirigente afirmó que el nuevo gravamen “resta competitividad a nuestra agricultura y golpea directamente la rentabilidad de los agricultores”, por lo que insistió en que “necesitamos con urgencia volver al arancel cero para la agricultura chilena".

Desde el Ejecutivo, en tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que el Gobierno está “ocupándonos de resolver este problema” mediante conversaciones con las autoridades estadounidenses.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, descartó que exista trabajo forzoso en la producción nacional y afirmó que ese argumento es una “chiva que inventaron para imponernos esta medida arancelaria".