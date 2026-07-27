Cierres de empresas aumentan 25,4%: El dato que alerta al comercio y la construcción en la Región Metropolitana / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

Las secuelas financieras del estallido social y la emergencia sanitaria continúan pasando factura al ecosistema emprendedor nacional.

Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), entre enero y mayo de 2026 un total de 346 empresas iniciaron procesos de liquidación voluntaria en Chile, lo que representa un aumento del 25,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

La Región Metropolitana encabeza la estadística nacional al concentrar el 56,6% de los procedimientos de insolvencia de este año.

Por sectores económicos, el comercio lidera los casos con un 35,8%, seguido por la industria manufacturera con un 20,7% y la construcción con un 11,3%.

De acuerdo con Ricardo Puelma Jirón, abogado especialista en insolvencia y fundador de Alivio Deuda Abogados, la raíz principal del fenómeno está en el endeudamiento acumulado.

“La mayoría de las empresas que llegan hoy a insolvencia siguen arrastrando el costo del estallido social y la pandemia. En ese período las ventas cayeron drásticamente, la banca otorgó créditos Covid-Fogape y Fogaes a tasas muy convenientes, y muchos después no pudieron pagarlos. Eso explica al menos la mitad de las liquidaciones que se ingresan hoy”, explicó.

Transformaciones del mercado y el peligro sobre el patrimonio personal

A los compromisos financieros impagos se suman cambios estructurales en el mercado: la penetración del comercio electrónico sobre las tiendas físicas, la contracción de la demanda inmobiliaria tras las alzas de tasas hipotecarias y el encarecimiento de costos e insumos en la industria manufacturera ante la competencia de importaciones.

Frente a esta coyuntura, el especialista advirtió que el principal peligro para los dueños de negocios no radica solo en el cierre operacional, sino en comprometer sus bienes particulares.

En Chile, la mayoría de los préstamos corporativos exigen la firma del representante legal como aval o fiador solidario.

“El verdadero riesgo aparece cuando el emprendedor comienza a comprometer también su patrimonio personal intentando salvar un negocio que ya no tiene viabilidad económica. Si la empresa no puede pagar, el banco siempre va a poder cobrarse con el patrimonio de quien firmó esas garantías”, sostuvo Puelma, agregando que decisiones comunes como usar el IVA para financiar la operación o dejar de pagar cotizaciones agravan severamente el escenario.

Ante un nivel de endeudamiento donde el pago de compromisos supere el 45% de los ingresos, el abogado recomendó buscar asesoría especializada antes de recurrir a sucesivas repactaciones bancarias, las cuales pueden duplicar el monto original.

Finalmente, remarcó las alternativas que dispone la Ley N.º 20.720 tanto para personas como para firmas mediante la reorganización o liquidación ordenada: “La quiebra es un instrumento legal, no una condena. Es un proceso con inicio, desarrollo y fin, y al otro lado hay un piso limpio desde donde volver a construir”, puntualizó.