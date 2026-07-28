Cautela en el Banco Central: consejo decide mantener la tasa de interés en 4,5%

De acuerdo con la información detallada en el documento Comunicado RPM julio 2026.pdf, el Consejo del Banco Central de Chile acordó de manera unánime mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en un 4,5%.

La decisión responde a un escenario macroeconómico condicionado por un nivel de incertidumbre superior al habitual, impulsado principalmente por el resurgimiento de tensiones geopolíticas internacionales y cifras económicas internas más débiles de lo esperado.

El peso de la tensión en Medio Oriente y el mercado global

El panorama externo ha estado marcado fuertemente por la volatilidad asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según detalla el ente emisor, luego de la firma de un cese al fuego durante el mes de junio, se registró una nueva escalada de ataques que mantiene en vilo a los mercados.

Este recrudecimiento del conflicto impactó directamente en el mercado energético:

El precio del petróleo experimentó un alza significativa, retornando a valores del orden de los US$100 el barril, aunque dicha subida se ha moderado recientemente.PDF

La actividad global muestra un escenario de resiliencia heterogéneo, apoyado fuertemente por la inversión en inteligencia artificial (IA).PDF

Sin embargo, en lo más reciente, se ha comenzado a observar una mayor percepción de riesgo sobre las valoraciones bursátiles relacionadas precisamente con la industria de la IA.PDF

Además, las expectativas inflacionarias globales se han elevado, lo que, sumado al tono adoptado por la Reserva Federal de Estados Unidos, ha empujado al alza las tasas de interés y ha depreciado a la mayoría de las monedas, incluyendo al peso chileno.PDF

En este contexto internacional, el precio del cobre se ubica en torno a los US$6,3 la libra.PDF

Desempeño interno e inflación por sobre lo esperado

En el plano nacional, las cifras económicas entregaron argumentos adicionales para poner en pausa el recorte de tasas. Durante el mes de mayo, el Imacec total cayó un 0,9% anual, mientras que el indicador no minero creció apenas un 0,7% anual. Ambas cifras se ubicaron por debajo de lo que se había previsto en el IPoM de junio, explicadas en parte por el bajo desempeño de sectores vinculados a la inversión. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumentó en medio de una creación de empleo que se mantiene débil y una aceleración de los costos laborales por hora.

A esto se suma el comportamiento de los precios. En junio, la variación anual del IPC total llegó al 4,3%, superando tanto las previsiones del Banco Central como las expectativas del mercado. Esta diferencia se fundamentó en un aumento mayor al proyectado de la inflación subyacente, la cual alcanzó un 3,4% anual en el mismo mes.