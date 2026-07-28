Expertos revelan el fuerte impacto que pueden tener las llamadas spam en la salud mental

Chile es el segundo país con más llamadas spam del mundo.

Según datos de Truecaller, cada persona recibe, en promedio, cerca de 31 llamadas no deseadas al mes, una situación que ha llevado a muchos a dejar el celular en silencio o evitar responder números desconocidos.

Además de las molestias, diversos especialistas de salud advirtieron que estas interrupciones constantes pueden afectar el bienestar emocional.

“No hablaría de un problema de salud pública, pero sí de un fenómeno que impacta el bienestar cotidiano”, explicó Angélica Bastías, psicóloga del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello.

La experta señaló que las llamadas reiteradas generan un desgaste emocional al interrumpir constantemente las actividades diarias y pueden contribuir al estrés, la irritabilidad, la fatiga mental y la sensación de alerta permanente.

El contexto también coincide con cifras preocupantes sobre salud mental. El Termómetro de Salud Mental Achs-UC indicó que el 26% de los adultos en Chile presenta síntomas moderados o severos de ansiedad.

Desde Truecaller explicaron que el aumento de las llamadas spam y de los intentos de fraude ha hecho que muchas personas desconfíen del teléfono y prefieran no contestar llamadas de números desconocidos.

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