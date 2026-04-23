Acoso telefónico en Chile: cómo evitar el spam y los cambios de la nueva Ley de Datos Personales

Dato duro: Chile es el segundo país en Latinoamérica con más llamadas spam per cápita al año. Solo en marzo de 2026 se registraron más de mil millones de intentos de contacto.

Renzo Gandolfi, académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), sostiene que esta situación no solo afecta la productividad, sino que también vulnera la seguridad de los usuarios.

“El impacto no es solo molestia, es también humano y social dado el bombardeo permanente que genera estrés e interrumpe la vida diaria y, lo más grave, aumenta la exposición a fraudes”, explica.

Además, según apunta el docente, la insistencia dificulta que las personas logren distinguir entre una gestión legítima y una estafa.

¿Cómo limitar el acoso?

Para los especialistas, la primera regla es no validar la línea. Contestar o interactuar con números desconocidos confirma a los sistemas automatizados que el número está activo, lo que incrementa la frecuencia de los llamados.

Cristóbal Castillo, country manager de Truecaller Chile, identifica tres medidas prácticas para mitigar este problema con las llamadas deletónicas.

Activar los filtros de llamadas nativos del smartphone.

del smartphone. Bloquear números de manera manual y constante.

de manera manual y constante. Utilizar herramientas tecnológicas que automaticen el proceso bajo protocolos de seguridad.

En esta línea, hay que tener en cuenta otras alternativas como el registro ‘No Molestar’ del SERNAC, plataforma que obliga a las empresas a cesar el contacto comercial con quienes se inscriban en sus bases de datos.

Protocolo ante estafas

Cuando la prevención falla y se concreta un fraude, el aspecto legal y la velocidad de respuesta son determinantes.

En este sentido, Gandolfi destaca la relevancia de la Ley 21.234, que regula la responsabilidad ante fraudes en medios de pago y obliga a los bancos a mantener canales de atención permanentes.

Desde Truecaller, Castillo advierte que los atacantes utilizan “ingeniería social” para crear escenarios creíbles, presionando al usuario para que entregue claves o códigos.

“Las estafas telefónicas hoy no distinguen edad ni perfil. (...) Por eso, la prevención y la información son clave”, añade el ejecutivo.

La nueva Ley de Datos Personales

El futuro marco regulatorio en Chile promete un cambio en las reglas del juego. La normativa exigirá que las empresas cuenten con un consentimiento explícito para el uso de números telefónicos y otros datos privados.

Asimismo, se creará la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que tendrá facultades para fiscalizar y aplicar sanciones reales.

Sin embargo, para los expertos, la ley es solo una parte de la solución. “Para disminuir realmente el spam se necesita fiscalización efectiva, coordinación entre SERNAC, Subtel, CMF, Fiscalía y la futura Agencia, sanciones reales y educación digital para la ciudadanía”, concluye Gandolfi.