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La jugada financiera que dejaría a Cecilia Pérez y el bloque de Clark fuera de la U

Un complejo e incierto escenario judicial y administrativo atraviesa la mesa directiva de Azul Azul, concesionaria que administra a la Universidad de Chile.

Según información de Radio ADN, se evalúa la opción de que Michael Clark revoque la compra de las acciones de la entidad a la sociedad Antumalal, maniobra orientada a rebajar eventuales medidas cautelares en el marco de su próxima formalización en tribunales.

El trasfondo del movimiento radica en que el paquete accionario controlado por Clark se encuentra actualmente embargado por la justicia. Para lograr destrabar esta condición y levantar el embargo judicial, la entidad Sartor Leasing requiere desembolsar 8 millones de dólares.

La operación contempla transferir el paquete accionario desde Antumalal hacia Tactical Sports (perteneciente a Sartor Leasing, rama vinculada a Sartor AFIP y que opera de manera independiente a la liquidadación de Sartor AGF).

Sin embargo, ante el delicado momento financiero de la firma, la gran interrogante que ronda en la trastienda de la ‘U’ es de dónde o quién aportará los US$ 8 millones necesarios para concretar la revocación.

Salida masiva del directorio

De concretarse este movimiento financiero durante los próximos días, el impacto en la gobernanza del club laico sería inmediato. Fuentes vinculadas al proceso apuntan que todos los directores que responden a la línea de Michael Clark debiesen dejar sus cargos en la concesionaria.

Entre los dirigentes que saldrían de la mesa directiva figuran Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva y Roberto Nahum.

La resolución de esta maniobra entrará en etapa crítica a partir de este jueves con las audiencias de formalización de cargos. Aunque no se descarta un desenlace inmediato, los analistas prevén que las eventuales cautelares podrían conocerse durante la próxima semana, lo que suma incertidumbre sobre el futuro mapa directivo de la U.