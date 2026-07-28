;

AUDIO. Salida masiva en el directorio: La jugada financiera que dejaría a Cecilia Pérez y el bloque de Clark fuera de la U

La “jugada” exige conseguir US$ 8 millones y provocaría la salida inmediata de varios directores, entre ellos de la actual mandataria.

Gonzalo Miranda

La jugada financiera que dejaría a Cecilia Pérez y el bloque de Clark fuera de la U

La jugada financiera que dejaría a Cecilia Pérez y el bloque de Clark fuera de la U

03:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un complejo e incierto escenario judicial y administrativo atraviesa la mesa directiva de Azul Azul, concesionaria que administra a la Universidad de Chile.

Según información de Radio ADN, se evalúa la opción de que Michael Clark revoque la compra de las acciones de la entidad a la sociedad Antumalal, maniobra orientada a rebajar eventuales medidas cautelares en el marco de su próxima formalización en tribunales.

Revisa también

ADN

El trasfondo del movimiento radica en que el paquete accionario controlado por Clark se encuentra actualmente embargado por la justicia. Para lograr destrabar esta condición y levantar el embargo judicial, la entidad Sartor Leasing requiere desembolsar 8 millones de dólares.

La operación contempla transferir el paquete accionario desde Antumalal hacia Tactical Sports (perteneciente a Sartor Leasing, rama vinculada a Sartor AFIP y que opera de manera independiente a la liquidadación de Sartor AGF).

Sin embargo, ante el delicado momento financiero de la firma, la gran interrogante que ronda en la trastienda de la ‘U’ es de dónde o quién aportará los US$ 8 millones necesarios para concretar la revocación.

Salida masiva del directorio

De concretarse este movimiento financiero durante los próximos días, el impacto en la gobernanza del club laico sería inmediato. Fuentes vinculadas al proceso apuntan que todos los directores que responden a la línea de Michael Clark debiesen dejar sus cargos en la concesionaria.

Entre los dirigentes que saldrían de la mesa directiva figuran Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva y Roberto Nahum.

La resolución de esta maniobra entrará en etapa crítica a partir de este jueves con las audiencias de formalización de cargos. Aunque no se descarta un desenlace inmediato, los analistas prevén que las eventuales cautelares podrían conocerse durante la próxima semana, lo que suma incertidumbre sobre el futuro mapa directivo de la U.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad