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AUDIO. El primer caboverdiano que jugó en Chile lanza una potente advertencia sobre Vozinha: “No tengan duda”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Adriano Custodio Mendes, valoró el arribo del portero a Colo Colo.

Javier Catalán

Adriano Custodio Mendes, primer caboverdiano del fútbol chileno

Adriano Custodio Mendes, primer caboverdiano del fútbol chileno

09:01

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Vozinha es la sensación del mercado de fichajes de Sudamérica. Al convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo, todos se fijaron en el fútbol chileno y ahora aguardan por su arribo al país y sus primeros partidos en el arco albo.

Sin embargo, antes de que el portero de 40 años aterrizará en nuestro fútbol, hubo otro caboverdiano que hizo historia como el primer jugador de esa nación en disputar la competencia local.

Hablamos de Adriano Custodio Mendes, exvolante que defendió las camisetas de Santiago Wanderers y Deportes Iquique en la década del 90 y que, actualmente, trabaja en Estudiantes de la Plata de Argentina. En conversación con Los Tenores de la Tarde, valoró el arribo de su compatriota al Estadio Monumental.

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“Es una muy buena experiencia. Yo creo que, si él eligió a Colo Colo por sobre las otras opciones que desechó, fue más por lo deportivo que por lo económico, porque sino hubiese elegido otro lugar”, comenzó diciendo el exfutbolista.

Colo Colo enamora y es difícil decirle que no. Si él aceptó ese gran reto, es obvio que está muy preparado, lo demostró en el Mundial. Colo Colo hace una muy buena adquisición, de eso no tengan duda”, agregó sobre el nivel de Vozinha.

Además, Custodio Mendes también respondió a las críticas por la edad del portero sensanción del Mundial 2026. “Les quiero decir una cosa, miro que dicen que tiene 40 años, pero fue un fenómeno en el Mundial. Hoy 40 años para un arquero es joven todavía”, sentenció.

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