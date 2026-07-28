Creyeron ser más astutos: la brillante jugada del profesor que desenmascaró a quienes usaron IA en sus pruebas

En Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Alcorn State se volvió viral tras revelar el método con el que desenmascaró a un grupo de estudiantes que utilizó inteligencia artificial (IA) para hacer trampa en una evaluación.

El doctor Jason Gibson compartió la historia a través de su cuenta de TikTok, donde explicó que les pidió a sus alumnos que escribieran un ensayo sobre la Revolución Industrial.

Sin embargo, en las instrucciones enviadas por correo electrónico escondió una frase que pasaría desapercibida para quienes no las leyeran con atención. La indicación era incluir la palabra “Madagascar” en alguna parte del ensayo, dentro de un contexto completamente absurdo.

Según relató, el resultado fue contundente: 32 de los 35 estudiantes reprobaron la evaluación.

“Quedó más que claro que los estudiantes ni siquiera volvieron a leer las respuestas”, aseguró Gibson.

Respecto al uso de la IA en la educación, el académico sostuvo que “la realidad es que no ha formado parte de la educación el tiempo suficiente como para que podamos realizar investigaciones y llegar a conclusiones sólidas”.

“Todos estamos innovando y probando cosas nuevas para sostener la integridad académica. Nadie tiene la respuesta definitiva”, concluyó.