;

VIDEO. Creyeron ser más astutos: la brillante jugada del profesor que desenmascaró a quienes usaron IA en sus pruebas

Un académico de Estados Unidos se volvió viral en TikTok luego de dar a conocer su método.

Nicolás Lara Córdova

Creyeron ser más astutos: la brillante jugada del profesor que desenmascaró a quienes usaron IA en sus pruebas

En Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Alcorn State se volvió viral tras revelar el método con el que desenmascaró a un grupo de estudiantes que utilizó inteligencia artificial (IA) para hacer trampa en una evaluación.

El doctor Jason Gibson compartió la historia a través de su cuenta de TikTok, donde explicó que les pidió a sus alumnos que escribieran un ensayo sobre la Revolución Industrial.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, en las instrucciones enviadas por correo electrónico escondió una frase que pasaría desapercibida para quienes no las leyeran con atención. La indicación era incluir la palabra “Madagascar” en alguna parte del ensayo, dentro de un contexto completamente absurdo.

Según relató, el resultado fue contundente: 32 de los 35 estudiantes reprobaron la evaluación.

“Quedó más que claro que los estudiantes ni siquiera volvieron a leer las respuestas”, aseguró Gibson.

Respecto al uso de la IA en la educación, el académico sostuvo que “la realidad es que no ha formado parte de la educación el tiempo suficiente como para que podamos realizar investigaciones y llegar a conclusiones sólidas”.

“Todos estamos innovando y probando cosas nuevas para sostener la integridad académica. Nadie tiene la respuesta definitiva”, concluyó.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad