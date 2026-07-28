Alerta por uso precoz de dispositivos: El 55% de los niños en Chile usa pantallas antes de los 7 años y expertos avisan sus riesgos

La inteligencia artificial ya es parte cotidiana del entorno familiar: asistentes virtuales, juguetes inteligentes y aplicaciones interactivas acompañan a niños desde edades cada vez más tempranas.

Sin embargo, especialistas en neurodesarrollo y fonoaudiología advierten sobre un riesgo emergente: cuando estas herramientas sustituyen el diálogo con los adultos, el desarrollo del habla y el lenguaje infantil puede sufrir retrasos significativos.

El panorama en Chile refleja este fenómeno. Según la Octava Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes (2025), realizada por Claro Chile y Criteria, el 55% de los niños tuvo su primer contacto con un celular, tablet o computador antes de los 7 años, etapa clave para la consolidación de habilidades comunicativas, emocionales y sociales.

Aunque el impacto del uso prolongado de pantallas es un tema estudiado (como lo demuestra una investigación de JAMA Pediatrics que relacionó el uso de pantallas en el primer año de vida con retrasos comunicativos a los 2 y 4 años), la irrupción de la IA conversacional añade una nueva dimensión.

A diferencia de los videos pasivos, la IA actual conversa y adapta sus respuestas en tiempo real, lo que crea una falsa sensación de compañía.

“El problema no es la inteligencia artificial en sí misma. El riesgo aparece cuando comenzamos a delegar en ella conversaciones, juegos, respuestas o momentos que antes ocurrían entre un niño y un adulto”, explica Camila Aguilera, fonoaudióloga de BMR Health.

La especialista enfatiza que el desarrollo del lenguaje requiere de componentes impredecibles para los algoritmos: el contacto visual, los gestos, la interpretación emocional, la afectividad y el juego libre. En la práctica clínica, añade, son cada vez más frecuentes las consultas por niños con vocabulario reducido y dificultades para entablar diálogos espontáneos.

Desde el sector de la salud infantil aclaran que la meta no es prohibir la tecnología, sino usarla con criterio pedagógico. Entre las recomendaciones clave destacan:

Priorizar el cara a cara: Mantener conversaciones e historias leídas en voz alta diariamente. Uso compartido: Si se emplean herramientas educativas con IA, que sea siempre en compañía de un adulto responsable. Equilibrio de tiempo: Fomentar el juego libre, la actividad física al aire libre y la lectura tradicional por sobre el consumo digital. Consulta temprana: Recurrir a un fonoaudiólogo ante cualquier duda sobre el ritmo de desarrollo del menor.

“El desafío no es prohibir la IA, sino asegurarnos de que nunca sustituya aquello que sigue siendo insustituible: una conversación, una historia leída por un adulto, una mirada y el tiempo compartido”, concluyen los especialistas.