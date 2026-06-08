¿Dejas la cama sin hacer por la mañana? Estos son los rasgos que revela de tu personalidad, según la psicología

Dejar la cama sin hacer por la mañana puede parecer una simple consecuencia del apuro, el cansancio o la falta de tiempo. Sin embargo, desde la psicología, este hábito cotidiano también puede entregar pistas sobre la forma en que una persona se relaciona con el orden, las rutinas y sus propias prioridades.

La habitación suele ser uno de los espacios más personales del hogar. Por eso, detalles como mantener la cama impecable, estirar apenas las sábanas o dejarla completamente desordenada pueden reflejar ciertos rasgos de personalidad, aunque siempre deben analizarse según el contexto de cada persona.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto, en diálogo con Cuerpomente, explicó que "detrás del simple hecho de dejar la cama sin hacer al comenzar el día se esconden historias y matices".

¿Cuáles son los rasgos asociados a dejar la cama sin hacer?

Según la especialista, uno de los rasgos más frecuentes es la procrastinación , entendida como la tendencia a aplazar tareas simples. También puede aparecer una rutina más flexible, propia de personas que no siguen esquemas rígidos y se adaptan mejor a la improvisación.

Otro elemento mencionado es cierta rebeldía frente a normas aprendidas , especialmente cuando hacer la cama se asocia a una obligación impuesta desde la infancia. En ese mismo sentido, algunas personas priorizan su propio criterio por sobre las expectativas externas, lo que puede vincularse con una mayor sensación de control personal.

La creatividad también aparece entre los rasgos posibles. Para algunas personas, el desorden no representa caos, sino un espacio más libre para pensar, crear o moverse sin estructuras tan marcadas.

No obstante, no siempre se trata de algo positivo o neutro. En ciertos casos, dejar la cama sin hacer puede estar relacionado con desmotivación, fatiga, estrés o malestar emocional, sobre todo si antes la persona mantenía hábitos de orden y luego los abandona.

Finalmente, también puede interpretarse como una búsqueda de libertad. “Los hábitos cotidianos pueden revelar mucho más de lo que parece a simple vista”, sostuvo la psicóloga, aunque remarcó que “no se trata de juzgar”.