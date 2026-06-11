¿Lo haces? Esto significa caminar con las manos en los bolsillos, según la psicología / Agencia Getty

Caminar con las manos en los bolsillos puede parecer un gesto cotidiano y sin mayor importancia. Sin embargo, desde la psicología y el lenguaje corporal, esta postura puede entregar señales sobre el estado emocional, la personalidad o la actitud de una persona frente a determinado entorno.

La interpretación no es única ni absoluta. El significado dependerá del contexto, la postura general, el ritmo al caminar, la expresión facial y la interacción con quienes están alrededor. Aun así, los especialistas coinciden en que la posición de las manos puede influir en cómo una persona es percibida por los demás.

Un documento sobre lenguaje corporal elaborado por el Centro de habla de la Universidad Mary Washington (UMW) indica que este comportamiento se asocia este gesto con nerviosismo, incomodidad o desinterés . Mantener las manos ocultas puede proyectar cierta distancia, especialmente en situaciones sociales, laborales o desconocidas.

También puede interpretarse como una forma inconsciente de buscar protección. Cuando una persona se siente ansiosa, fuera de su zona de confort o poco dispuesta a interactuar, esconder las manos puede funcionar como un pequeño mecanismo de seguridad.

En otros casos, el gesto puede reflejar reserva o introversión. Quienes caminan así podrían preferir observar antes de participar, evitar llamar la atención o mantener una distancia emocional frente al entorno.

Pero no siempre tiene una connotación negativa. Si la persona camina erguida, con contacto visual firme y actitud relajada, las manos en los bolsillos pueden proyectar seguridad, control y naturalidad.

También existe una lectura más simple: comodidad o estilo personal. Para algunas personas, esta postura no refleja emociones profundas, sino una forma habitual de caminar o una manera de sentirse más relajadas.

De todos modos, los expertos indican que un simple gesto no define a una persona, pero sí podría ayudar a entender cómo se expresa ante los demás.