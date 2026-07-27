;

Niña de 2° básico es apuñalada por otra alumna al interior de un colegio en La Granja

La menor habría recibido nueve lesiones cortopunzantes y se encuentra estable en el Hospital Padre Hurtado.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / Catherine McQueen

Un grave y conmocionante hecho de violencia escolar se registró al interior del colegio Islas de Chile, ubicado en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana. Una estudiante de segundo básico resultó con múltiples heridas cortopunzantes tras ser atacada, presuntamente, por una alumna de octavo básico del mismo establecimiento educacional.

Tras la brutal agresión, la menor afectada fue trasladada de urgencia hasta las dependencias del Hospital Padre Hurtado. Pese a la magnitud del ataque, el equipo médico confirmó que la niña se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Desde la PDI confirmaron que la Brigada de Homicidios de la institución se encuentra tabajando en el lugar.

El dramático relato de la madre

Hasta el centro asistencial llegó la madre de la víctima, quien entregó crudos detalles sobre el estado de salud de su hija y cuestionó duramente la forma en que el colegio le comunicó inicialmente lo sucedido, acusando que le bajaron el perfil a la agresión.

“Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita, que si podía venir al colegio. Cuando vine, me dijeron que solo tenía una cortadita; luego me dijeron que a la niña la llevaron al Hospital Padre Hurtado”, relató la apoderada, conisgna T13.

Sin embargo, al llegar a la urgencia médica, la realidad era diametralmente distinta y mucho más grave. “Cuando fui, me dicen que la niña tenía nueve estocadas, nueve puñaladas profundas”, denunció la madre.

Noticia en desarrollo...

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad