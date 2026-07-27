Niña de 2° básico es apuñalada por otra alumna al interior de un colegio en La Granja

Un grave y conmocionante hecho de violencia escolar se registró al interior del colegio Islas de Chile, ubicado en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana. Una estudiante de segundo básico resultó con múltiples heridas cortopunzantes tras ser atacada, presuntamente, por una alumna de octavo básico del mismo establecimiento educacional.

Tras la brutal agresión, la menor afectada fue trasladada de urgencia hasta las dependencias del Hospital Padre Hurtado. Pese a la magnitud del ataque, el equipo médico confirmó que la niña se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Desde la PDI confirmaron que la Brigada de Homicidios de la institución se encuentra tabajando en el lugar.

El dramático relato de la madre

Hasta el centro asistencial llegó la madre de la víctima, quien entregó crudos detalles sobre el estado de salud de su hija y cuestionó duramente la forma en que el colegio le comunicó inicialmente lo sucedido, acusando que le bajaron el perfil a la agresión.

“Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita, que si podía venir al colegio. Cuando vine, me dijeron que solo tenía una cortadita; luego me dijeron que a la niña la llevaron al Hospital Padre Hurtado”, relató la apoderada, conisgna T13.

Sin embargo, al llegar a la urgencia médica, la realidad era diametralmente distinta y mucho más grave. “Cuando fui, me dicen que la niña tenía nueve estocadas, nueve puñaladas profundas”, denunció la madre.

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