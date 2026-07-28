Sistema frontal deja 629 personas aisladas y mantiene alertas por desborde de ríos en siete regiones

El sistema frontal que desde el fin de semana afecta a la zona centro sur del país sigue provocando emergencias en siete regiones, con desbordes de ríos, personas aisladas y viviendas dañadas.

Si bien las precipitaciones han disminuido en algunos sectores, las autoridades mantienen el monitoreo debido al riesgo que persiste en distintos cursos de agua.

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el temporal deja 15 personas damnificadas —cuatro en el Maule, seis en La Araucanía y cinco en Los Ríos—, además de 51 albergadas y 629 aisladas.

Estas últimas se concentran principalmente en el Maule (218), Los Ríos (208) y Biobío (150), además de O’Higgins (19) y Ñuble (34).

Desbordes de ríos

El reporte también da cuenta de cuatro personas lesionadas, tres de ellas en La Araucanía y una en Ñuble. En cuanto a la infraestructura, se contabilizan 34 viviendas con daño mayor, 186 con daño menor y otras 430 que permanecen en evaluación.

Los mayores problemas han sido ocasionados por el aumento del caudal de diversos ríos. Durante la jornada se mantuvieron alertas por los desbordes registrados en cauces del Maule, Biobío y Los Ríos.

Lluvias torrenciales / Hans Scott Ampliar

Representan “un aumento del riesgo para la población

En ese contexto, Senapred advirtió que estas situaciones representan “un aumento del riesgo para la población cercana a estos cursos de agua”, llamando a extremar las medidas de prevención.

Asimismo, el organismo informó que la región del Maule continúa bajo Alerta Amarilla. Según detalló, Sernageomin indicó que existe una posibilidad “moderada” de remociones en masa, con riesgo de aluviones y derrumbes en el litoral, la cordillera de la Costa, el valle longitudinal, la precordillera y la cordillera.