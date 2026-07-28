“No puede volver a ocurrir”: ministro De Grange anticipa posibles cambios en Metro tras incendio en tren

El Gobierno ordenó acelerar la investigación por el incendio que destruyó un vagón del Metro de Santiago en la estación Santa Isabel, emergencia registrada la tarde del lunes que obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5, dejó 11 personas lesionadas y mantiene cerrado ese recinto mientras continúan las labores de reparación.

Este martes, el biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, informó que el tren afectado corresponde a un modelo NS-74, el más antiguo de la red, el cual había sido sometido a una revisión mayor (overhaul) en enero de este año.

La autoridad recalcó que instruyó a Metro realizar una indagatoria “con sentido de urgencia”, enfatizando que “necesitamos los resultados lo antes posible”.

“Tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir”

Asimismo, sostuvo que “este tipo de situaciones no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir" y que ya están desplegadas “todas las instancias de investigación que permitan aclarar lo ocurrido y, por otra parte, tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir en el futuro".

De Grange explicó que el informe permitirá determinar el origen exacto del incendio y definir si es suficiente con una nueva revisión mayor de los trenes o si será necesario realizar un “cambio mayor”.

En esa línea, precisó que “la causa exacta del fuego se está investigando”, aunque recordó que las líneas 1, 2 y 5 operan con trenes de ruedas neumáticas, una tecnología “habitual en muchos trenes del mundo”.