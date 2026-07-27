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Tras la caída de Gauthier: la U inicia operación de última hora por un viejo conocido del fútbol chileno

Según información de ADN Deportes, la Universidad de Chile quiere el préstamo de uno de los mejores jugadores de la Liga de Primera 2025.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Foto: @brunolcabrera

Foto: @brunolcabrera

Los problemas en la revisión médica de Valentín Gauthier hacen que su fichaje por la Universidad de Chile este prácticamente caído, lo que ha significado un gran dolor de cabeza para los azules.

Sin embargo, en Azul Azul le quieren dar el gusto a Fernando Gago y, ante la frustrada llegada del defensor uruguayo, ahora iniciaron una gestión de última hora con un viejo conocido del fútbol chileno.

Según información de ADN Deportes, la U se comunicó con Newell´s Old Boys para intentar el préstamos del zaguero Bruno Cabrera, campeón con Coquimbo Unido en 2025.

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El central argentino de 23 años fue uno de los mejores jugadores del torneo nacional la temporada pasada, rendimiento que lo llevó a ser vendido al elenco rosarino por 500 mil dólares, no sin antes sonar con mucha fuerza en Colo Colo.

Sin embargo, en la “Lepra” las cosas no han ido bien para Cabrera, que este 2026 solo ha jugado ocho partidos. Eso sí, la segunda rueda para haber comenzado mejor, ya que arrancó el Torneo Clausura siendo titular ante Talleres de Córdoba este sábado recién pasado.

Por lo mismo, sacarlo de Newell´s no será nada fácil para la Universidad de Chile. Según lo recabado por ADN Deportes, pese a la insistencia azul, es muy difícil que la operación llegue a buen puerto.

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