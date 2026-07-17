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VIDEOS. Impactante aumento del caudal del río Mapocho: así luce tras horas de intensas lluvias en Santiago

El aumento del caudal mantiene la atención de las autoridades.

Javiera Rivera

Así se encuentra el río Mapocho en medio de intenso sistema frontal que afecta a Santiago

Así se encuentra el río Mapocho en medio de intenso sistema frontal que afecta a Santiago / FRANCISCO PAREDES

Las intensas lluvias que han afectado a la zona central durante las últimas horas también se han reflejado en el río Mapocho, cuyo caudal aumentó de forma considerable este viernes en Santiago.

El principal cauce de la capital presenta un flujo más intenso y turbulento debido a las persistentes precipitaciones que han acompañado el avance del sistema frontal en la Región Metropolitana.

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Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los sectores considerados críticos del río, con el objetivo de prevenir eventuales desbordes.

El aumento del caudal se suma a otras consecuencias que ha dejado el sistema frontal en la capital, como anegamientos en distintos puntos, cortes de suministro eléctrico y complicaciones en el tránsito.

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