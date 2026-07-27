Una compleja tarde de lunes han vivido los usuarios del transporte subterráneo debido a un incidente de fuego registrado debajo de un vagón en la estación Santa Isabel de la Línea 5. Ante la emergencia, que obligó a realizar una evacuación por las vías de forma preventiva hacia las estaciones contiguas, el gerente corporativo de planificación y clientes de Metro, Carlos Melo, abordó las repercusiones de la contingencia en La Prueba de ADN.

¿Cuáles son las hipótesis detrás del incendio?

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del circuito cerrado de televisión, el fuego y el humo comenzaron a emanar en el momento exacto en que el tren se detuvo en el andén de la estación Santa Isabel y abrió sus puertas, descartándose que el foco se haya iniciado durante el trayecto por el túnel.

Al ser consultado por las razones del incidente, Melo señaló que actualmente se manejan varias hipótesis. “Podrían ir desde elementos en la vía hasta algún tipo de incidente con los sistemas eléctricos del mismo tren o de la vía”. El ejecutivo fue enfático en señalar que es fundamental que los técnicos accedan de forma directa al tren para tener certeza sobre el origen del fuego.

Asimismo, frente a las críticas de usuarios sobre la supuesta falta de mantención o antigüedad de los trenes NS74 que circulan en la Línea 5, el gerente aclaró que, si bien son de los más antiguos de la red, toda la flota fue sometida gradualmente a un proceso profundo de mantenimiento mayor (overhaul) en los últimos dos años, asegurando plenas garantías para su normal funcionamiento.

¿Cuándo estará operativo el servicio en la Línea 5?

Respecto al restablecimiento completo de la red, la empresa estatal declaró que no se aventuran con ninguna estimación aún. La normalización total está sujeta a los peritajes de bomberos, quienes se mantendrán trabajando en el lugar hasta cerca de las 20:00 horas. Una vez liberada la zona, el personal técnico de Metro podrá ingresar a evaluar el estado de la infraestructura de las vías. La compañía se comprometió a entregar un informe oficial entre las 10 y las 11 de la noche para detallar cómo comenzará la operación de mañana.

Como medida de mitigación inmediata, se dispuso el funcionamiento de un servicio parcial en la Línea 5 a través de dos tramos operativos independientes:

El primero, entre las estaciones Plaza de Maipú y Vaquedano .

. El segundo, desde la estación Ñuble hasta Vicente Valdés.

Esta distribución permite mantener activa la combinación crítica con la Línea 1 en la estación Baquedano para todos los pasajeros que se desplazan desde el sector poniente de la capital.