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Johannes Kaiser se desmarca de polémicos dichos de Ítalo Omegna sobre niños TEA: “Son inaceptables”

El presidente del Partido Nacional Libertario rechazó los comentarios realizados por el exasesor, quien presentó su renuncia y también fue desvinculado del Instituto Mises Cono Sur.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se desmarcó de las declaraciones realizadas por el militante y exasesor parlamentario Ítalo Omegna, en un video que generó cuestionamientos por incluir comentarios sobre abuso infantil, menores de edad y personas con trastorno del espectro autista (TEA).

A través de una transmisión en redes sociales, Kaiser calificó las expresiones como “absolutamente inaceptables” y sostuvo que corresponden a una responsabilidad personal de Omegna.

“Nosotros como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre”, afirmó el presidente de la colectividad.

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Omegna renunció a su cargo de asesor parlamentario

Kaiser señaló que quienes cumplen funciones públicas deben responder por el “tacto, tino y criterio” demostrado en sus actuaciones.

También describió el contenido del registro como un “chiste” de muy mal gusto y confirmó que el diputado y vicepresidente del PNL, Hans Marowski, aceptó la renuncia de Omegna como asesor parlamentario.

El presidente del partido agregó que cualquier eventual sanción interna deberá ser analizada por el Tribunal Supremo de la colectividad. La instancia será la encargada de determinar si corresponde aplicar medidas disciplinarias conforme a los procedimientos establecidos por el PNL.

Omegna también fue desvinculado de su cargo como director de Vinculación del Instituto Mises Cono Sur. La organización sostuvo que los comentarios difundidos resultaban incompatibles con sus principios y estándares de conducta, además de reafirmar su compromiso con la protección de la infancia.

La controversia surgió tras la difusión de un video grabado durante una actividad privada relacionada con el programa de streaming La Cofradía. Parlamentarios anunciaron que solicitarán al Ministerio Público revisar el contenido para establecer si podría constituir algún delito.

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