Fenaut denuncia ante Fiscalía a Ítalo Omegna por dichos sobre menores de edad y niños con TEA y exige investigar los hechos

La Federación Nacional de Autismo (Fenaut) reaccionó a la polémica por el video protagonizado por el exasesor legislativo Ítalo Omegna y calificó como insuficiente su salida del equipo del diputado Hans Marowski.

Además, informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos.

La controversia surgió tras la difusión de un registro en redes sociales en el que Omegna realizó comentarios sobre menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Aunque el asesor renunció y Marowski sostuvo que el video correspondía a una actividad privada, Fenaut afirmó que “no basta con una renuncia administrativa” y que “la gravedad de los hechos exige una condena pública clara".

“El video contribuye a normalizar conductas”

En su declaración, la organización explicó que decidió acudir a la justicia porque “hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público”, con el objetivo de que se determine si los antecedentes revisten carácter de delito.

Asimismo, enfatizó que “el problema no radica en el contexto privado del registro, sino en el contenido del discurso y en el uso que se hace de él".

Fenaut también advirtió que banalizar este tipo de expresiones “contribuye a normalizar conductas que deben ser prevenidas y erradicadas” y que las referencias a niños con autismo “profundizan los estigmas y barreras” que enfrenta esta población.

Finalmente, recalcó que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse “con pleno respeto al debido proceso y la presunción de inocencia”.