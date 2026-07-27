;

Por hasta 10 horas: anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este lunes 27 de julio

Revisa acá la hora y el sector exacto en que se producirá la suspensión del servicio.

Sebastián Escares

Por hasta 10 horas: anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este lunes 27 de julio

Por hasta 10 horas: anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este lunes 27 de julio / Agencia Getty

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes a través de su sitio web confirmaron una interrupción del suministro en una comuna de la región Metropolitana para este lunes 27 de julio.

Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a la mantención de una estación reguladora.

Revisa también:

ADN

Cabe señalar que la interrupción es en un sector acotado de la comuna, es decir, no afectará a la totalidad de la misma.

De acuerdo a la compañía, el corte de agua se podría prolongar por hasta diez horas. A continuación, el detalle:

  • Lo Barnechea: desde las 15:00 horas de este lunes hasta las 01:00 horas del martes 28 de julio.
ADN

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad