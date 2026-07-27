Por hasta 10 horas: anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este lunes 27 de julio / Agencia Getty

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes a través de su sitio web confirmaron una interrupción del suministro en una comuna de la región Metropolitana para este lunes 27 de julio.

Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a la mantención de una estación reguladora.

Cabe señalar que la interrupción es en un sector acotado de la comuna, es decir, no afectará a la totalidad de la misma.

De acuerdo a la compañía, el corte de agua se podría prolongar por hasta diez horas. A continuación, el detalle:

Lo Barnechea : desde las 15:00 horas de este lunes hasta las 01:00 horas del martes 28 de julio.