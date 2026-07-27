Amplían detención de exseremi de Salud de Magallanes investigado por presunto delito sexual

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta este martes 28 de julio la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, investigado por un presunto delito de carácter sexual.

La decisión fue adoptada durante el control de detención realizado este domingo, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para desarrollar diligencias y completar peritajes pendientes antes de una eventual formalización.

La fiscal Johanna Irribarra explicó que la investigación busca establecer cómo ocurrieron los hechos y precisó que el procedimiento se relaciona con un delito “de índole sexual” .

¿Qué se sabe de la denuncia?

Según los antecedentes preliminares, la denuncia habría sido presentada por una persona contratada para prestar servicios sexuales, quien acusa que la exautoridad le habría suministrado alguna sustancia sin su consentimiento, tras lo cual habría despertado y constatado una agresión sexual.

El hecho habría ocurrido la noche del viernes y terminó con una discusión en el domicilio de Barrientos, hasta donde llegó Carabineros y detuvo en flagrancia al exseremi. Posteriormente, el Ministerio de Salud solicitó su renuncia al cargo.