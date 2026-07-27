;

Amplían detención de exseremi de Salud de Magallanes investigado por presunto delito sexual

La Fiscalía solicitó más tiempo para realizar diligencias y peritajes antes de una eventual formalización.

Ruth Cárcamo

Fabián Barrientos Andrade

Fabián Barrientos Andrade

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta este martes 28 de julio la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, investigado por un presunto delito de carácter sexual.

La decisión fue adoptada durante el control de detención realizado este domingo, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para desarrollar diligencias y completar peritajes pendientes antes de una eventual formalización.

Revisa también

ADN

La fiscal Johanna Irribarra explicó que la investigación busca establecer cómo ocurrieron los hechos y precisó que el procedimiento se relaciona con un delito “de índole sexual”.

¿Qué se sabe de la denuncia?

Según los antecedentes preliminares, la denuncia habría sido presentada por una persona contratada para prestar servicios sexuales, quien acusa que la exautoridad le habría suministrado alguna sustancia sin su consentimiento, tras lo cual habría despertado y constatado una agresión sexual.

El hecho habría ocurrido la noche del viernes y terminó con una discusión en el domicilio de Barrientos, hasta donde llegó Carabineros y detuvo en flagrancia al exseremi. Posteriormente, el Ministerio de Salud solicitó su renuncia al cargo.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad