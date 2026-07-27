;

VIDEO. Desalojan casa de Quinta Normal donde hallaron restos humanos y que habría sido centro de cautiverio

La vivienda llevaba cerca de tres años tomada y estaría vinculada a Los Mapaches, presunta célula del Tren de Aragua. Sus propietarios aseguraron desconocer los delitos cometidos en su interior.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante este lunes comenzó el desalojo de una vivienda ubicada en avenida Nueva Imperial, en la comuna de Quinta Normal, donde la semana pasada la Policía de Investigaciones (PDI) encontró restos humanos enterrados bajo el piso de una habitación.

La víctima correspondería a un adolescente venezolano, cuya identidad debe ser confirmada por las diligencias forenses.

El procedimiento incluyó el desalojo de los ocupantes y el cierre del inmueble para impedir que vuelva a ser tomado. Según los antecedentes de la investigación, la propiedad habría sido utilizada por la banda Los Mapaches, vinculada al Tren de Aragua, como centro de cautiverio y para actividades relacionadas con microtráfico y explotación sexual.

Revisa también:

ADN

Propietarios aseguran que intentaron recuperar la vivienda

Los dueños participaron del operativo junto a personal policial y señalaron que desconocían lo que ocurría dentro de la casa. De acuerdo con su relato, el inmueble fue ocupado ilegalmente hace cerca de tres años y los intentos por recuperarlo no tuvieron resultados.

“Nosotros no sabemos quiénes eran. Pusimos la denuncia, vinieron Carabineros, desalojaron. Después nuevamente se lo tomaron, pusimos la denuncia y de ahí ya no se pudo”, afirmó uno de los propietarios.

La familia agregó que desistió de nuevas acciones después de recibir amenazas de quienes permanecían en el lugar. Los propietarios también indicaron que se enteraron mediante la prensa del hallazgo del cuerpo y de las presuntas actividades criminales desarrolladas en la vivienda.

Hasta el sector llegó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien ha mantenido contacto con la familia afectada. Durante la jornada se retiraron pertenencias y objetos abandonados por quienes ocupaban y subarrendaban ilegalmente el inmueble.

La investigación por el secuestro con homicidio del adolescente continúa en desarrollo. La Fiscalía y la PDI buscan establecer quiénes utilizaron la vivienda, determinar la participación de integrantes de Los Mapaches y aclarar su eventual relación con otras células del Tren de Aragua.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad