Durante este lunes comenzó el desalojo de una vivienda ubicada en avenida Nueva Imperial, en la comuna de Quinta Normal, donde la semana pasada la Policía de Investigaciones (PDI) encontró restos humanos enterrados bajo el piso de una habitación.

La víctima correspondería a un adolescente venezolano, cuya identidad debe ser confirmada por las diligencias forenses.

El procedimiento incluyó el desalojo de los ocupantes y el cierre del inmueble para impedir que vuelva a ser tomado. Según los antecedentes de la investigación, la propiedad habría sido utilizada por la banda Los Mapaches, vinculada al Tren de Aragua, como centro de cautiverio y para actividades relacionadas con microtráfico y explotación sexual.

Propietarios aseguran que intentaron recuperar la vivienda

Los dueños participaron del operativo junto a personal policial y señalaron que desconocían lo que ocurría dentro de la casa. De acuerdo con su relato, el inmueble fue ocupado ilegalmente hace cerca de tres años y los intentos por recuperarlo no tuvieron resultados.

“Nosotros no sabemos quiénes eran. Pusimos la denuncia, vinieron Carabineros, desalojaron. Después nuevamente se lo tomaron, pusimos la denuncia y de ahí ya no se pudo”, afirmó uno de los propietarios.

La familia agregó que desistió de nuevas acciones después de recibir amenazas de quienes permanecían en el lugar. Los propietarios también indicaron que se enteraron mediante la prensa del hallazgo del cuerpo y de las presuntas actividades criminales desarrolladas en la vivienda.

Hasta el sector llegó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien ha mantenido contacto con la familia afectada. Durante la jornada se retiraron pertenencias y objetos abandonados por quienes ocupaban y subarrendaban ilegalmente el inmueble.

La investigación por el secuestro con homicidio del adolescente continúa en desarrollo. La Fiscalía y la PDI buscan establecer quiénes utilizaron la vivienda, determinar la participación de integrantes de Los Mapaches y aclarar su eventual relación con otras células del Tren de Aragua.