PNL por video de Ítalo Omegna: “Rechazamos categóricamente las imputaciones formuladas por terceros”

El Partido Nacional Libertario (PNL) reaccionó este domingo a la controversia generada por la difusión de un video protagonizado por uno de sus militantes, Ítalo Omegna, asegurando que las expresiones contenidas en el registro no representan la postura oficial de la colectividad y confirmando la activación de sus instancias disciplinarias para abordar el caso.

A través de una declaración pública, la directiva nacional del partido afirmó que “rechaza categóricamente las imputaciones formuladas por terceros” que atribuyan al PNL opiniones o posiciones que, según señalaron, “jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad”.

“Las declaraciones oficiales de nuestro partido siempre han sido expresadas por medio de la directiva nacional”, indicó el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, quien agregó que la colectividad mantiene un “compromiso absoluto” con la protección de niños, niñas y adolescentes.

La polémica se originó tras la viralización de un video registrado en una actividad privada vinculada al programa de streaming “La Cofradía”, donde aparece Omegna junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz realizando comentarios que generaron críticas por incluir referencias a menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El registro provocó cuestionamientos desde organizaciones vinculadas a la infancia y al autismo, además de reacciones políticas. La Federación Nacional de Autismo (FENAUT) y la Fundación FUAN solicitaron la salida de Omegna de sus funciones, mientras que distintos dirigentes cuestionaron la falta de un pronunciamiento inicial del partido.

Durante esta jornada, el diputado del PNL Hans Marowski confirmó además que aceptó la renuncia de Omegna como asesor legislativo. El parlamentario señaló que el militante le informó que el video correspondía a una celebración privada y ajena a sus labores parlamentarias.

En su declaración, el PNL sostuvo que “no comparte ningún tipo de declaración que denigre a las personas” y afirmó que cualquier conducta incompatible con sus principios “es susceptible de ser reclamada ante nuestras instancias disciplinarias”, las que, según indicaron, “ya han sido activadas en plenitud”.

La colectividad llamó a actuar con responsabilidad y cuestionó los intentos de atribuir al partido expresiones personales de sus militantes, reiterando que las posiciones oficiales corresponden únicamente a sus representantes institucionales.