Tragedia en La Serena: niña de 2 años muere tras caer a un pozo de agua en una parcela
La emergencia ocurrió durante la tarde del domingo en el sector San Valentín. Pese a los esfuerzos por auxiliarla, la menor falleció.
Una niña de 2 años murió tras caer a un pozo de agua ubicado al interior de una parcela en el sector San Valentín, comuna de La Serena.
La emergencia se registró durante la tarde-noche del pasado domingo 26 de julio.
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Según antecedentes recogidos por Diario El Día, se realizaron maniobras para intentar rescatar y auxiliar a la menor. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.
Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la caída.
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