Tragedia en La Serena: niña de 2 años muere tras caer a un pozo de agua en una parcela

Una niña de 2 años murió tras caer a un pozo de agua ubicado al interior de una parcela en el sector San Valentín, comuna de La Serena.

La emergencia se registró durante la tarde-noche del pasado domingo 26 de julio.

Según antecedentes recogidos por Diario El Día, se realizaron maniobras para intentar rescatar y auxiliar a la menor. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la caída.