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Tragedia en La Serena: niña de 2 años muere tras caer a un pozo de agua en una parcela

La emergencia ocurrió durante la tarde del domingo en el sector San Valentín. Pese a los esfuerzos por auxiliarla, la menor falleció.

Juan Castillo

Carabineros de Chile | Referencial

Carabineros de Chile | Referencial / CBA

Una niña de 2 años murió tras caer a un pozo de agua ubicado al interior de una parcela en el sector San Valentín, comuna de La Serena.

La emergencia se registró durante la tarde-noche del pasado domingo 26 de julio.

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Según antecedentes recogidos por Diario El Día, se realizaron maniobras para intentar rescatar y auxiliar a la menor. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la caída.

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