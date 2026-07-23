“Se comieron todo”: El desconocido detalle que apareció tras el rescate del trío perdido en el Cajón del Maipo

Tras varios días de incertidumbre, el miércoles de esta semana se confirmó el rescate de las tres personas que estaban perdidas en el Cajón del Maipo.

El grupo, que se fue a la montaña después de una fiesta, estaba compuesto por Magdalena Retamal, Martina Núñez y Manuel Orellana, apodado “El Chino”.

Más allá de la angustia inicial, la situación desató duras críticas e incluso múltiples memes en redes sociales.

Esto se debió a que el hombre tenía pareja y decidió adentrarse en la cordillera junto a las dos educadoras de párvulos, a quienes ya conocía, con la supuesta intención de continuar la fiesta en unas termas. Al final, quedaron atrapados y se resguardaron en un refugio.

Pangal Andrade fue uno de los nombres que se sumó a la búsqueda y contó algunos detalles importantes en el programa Hay que decirlo de Canal 13. Ahí, incluso sumó un detalle clave.

“¿Qué los salvó en el refugio? ¿Qué condiciones especiales tenía? ¿Tú conocías esos lugares?”, le preguntó Nacho Gutiérrez al aventurero que hoy tiene un programa en la misma señal.

“El refugio tenía absolutamente de todo: víveres, comida, leña. La familia Covarrubias, allá arriba, mantiene las Termas de Colina, que son increíbles. Tienen un refugio donde tienen a su gente que cobra la entrada y uno que estaba abastecido absolutamente con todo”, describió el exchico reality.

“De hecho, cuando subimos arriba, se comieron todo”, soltó, provocando risas en el estudio. “Para, para, para, ¿qué había allá adentro y qué se comieron? Bueno, una semana que estaban ahí y con angustia”, siguió Gutiérrez.

“Había de todo. Cervecita, vinito, leña. Lo dejaron desabastecido”, afirmó Andrade, sin ocultar la sonrisa.

“Esta mañana el dueño del refugio dijo que, sobre todo, tenían muchas conservas, productos no perecederos, además de leña que siempre dejan y que incluso mucha gente que va lleva sus propias cosas y las deja ahí, por si otra persona que pase las necesita”, complementó Manu González.

Pangal aclaró otro punto: “Ese refugio es solamente de la gente que trabaja allá, no se queda gente, pero está abastecido y tiene de todo. El dueño fue hoy día, entró al refugio y volvió cagado de la risa. Dijo: ‘por suerte están bien, se comieron todo, pero qué bueno que les sirvió’”.

“Yo creo que al ‘Chino’ le va a llegar la cuenta lueguito”, bromeó la misma voz.