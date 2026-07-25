“Nunca imaginé que andaba con estas dos niñas”: pareja de “El Chino” rompe en llanto y revela reacción a polémico rescate

Génesis, pareja de Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, entregó su primera reacción pública tras el rescate del hombre y de dos educadoras de párvulos que permanecieron aislados durante varios días en la alta cordillera del Cajón del Maipo.

En un adelanto del programa Hay que decirlo, la mujer reconoció entre lágrimas el impacto que le provocó conocer que su pareja no estaba solo al momento de la emergencia.

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“Quedé en vergüenza. Yo pensé que iba a llegar. Nunca imaginé que andaba con estas dos niñas”, afirmó Génesis, quien además aseguró sentirse “enojada” y “triste” por la situación.

Según explicó a Canal 13, durante los días de búsqueda su principal angustia fue no tener noticias de Manuel, sin saber que estaba acompañado por Martina Núñez y Magdalena Retamal.

Las declaraciones llegan después de que Orellana entregara su propia versión de los hechos, insistiendo en que nunca existió una relación sentimental con las dos mujeres y que el vínculo entre los tres era únicamente de amistad.

El hombre también reconoció estar arrepentido por la decisión de viajar a las Termas de Colina en medio de las adversas condiciones climáticas y lamentó que el episodio esté afectando su relación de pareja.

El caso generó amplia repercusión luego de que un operativo conjunto del Ejército, Carabineros, Bomberos y voluntarios lograra rescatar con vida a los tres excursionistas tras permanecer aislados por el sistema frontal.

Desde entonces, además de las críticas por la imprudencia que motivó el despliegue de emergencia, la atención pública se ha centrado en las consecuencias personales que dejó el episodio para los involucrados.