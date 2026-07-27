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Tenía sangre en las manos y piernas: mujer es detenida por el presunto homicidio de su pareja en Estación Central

La víctima, un ciudadano venezolano de cerca de 30 años, murió por una herida cortopunzante que comprometió la arteria femoral. La Fiscalía aún espera los peritajes para establecer la eventual responsabilidad de la detenida.

Cristóbal Álvarez

27 de julio de 2026/ESTACIÓN CENTRALFOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

27 de julio de 2026/ESTACIÓN CENTRAL FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Nuevos antecedentes se conocieron sobre la muerte de un ciudadano venezolano al interior de un edificio ubicado en calle Purísima, en la comuna de Estación Central.

Concretamente, su conviviente permanece detenida mientras la Fiscalía determina su eventual responsabilidad en el hecho.

La víctima, de cerca de 30 años, falleció producto de una herida cortopunzante en una de sus piernas, la cual habría comprometido la arteria femoral y provocado su muerte.

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ADN

El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Luis Contardo, informó que la mujer fue encontrada con evidencia biológica en su cuerpo, específicamente sangre en las manos y las piernas. Sin embargo, precisó que todavía no es posible establecer su participación directa en la muerte.

“Nos falta el trabajo científico al interior del departamento, porque tenemos que analizar el cuerpo y las características de las lesiones para determinar en qué contexto se habrían producido”, explicó el persecutor.

Durante las primeras diligencias surgieron versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Inicialmente, la mujer habría señalado que su pareja fue apuñalada durante un asalto en el exterior del edificio. Posteriormente, sostuvo que el hombre se habría provocado la lesión por sí solo.

Ambas declaraciones deberán ser contrastadas con los peritajes científicos desarrollados por Labocar y el OS9 de Carabineros. Además, las cámaras de seguridad no muestran a la víctima ingresando herida al inmueble ni registran una agresión en las inmediaciones.

Los detalles

El conserje del edificio también declaró que no observó el ingreso de ninguna persona lesionada, antecedente que aumentó las dudas sobre la versión inicial entregada por la detenida.

La Fiscalía espera los resultados de las diligencias para reconstruir la dinámica del hecho. En caso de acreditarse la participación de la conviviente, la mujer podría ser formalizada por un eventual delito de parricidio.

La pareja mantenía una relación y tenía dos hijos menores de edad en común, de 2 y 7 años.

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