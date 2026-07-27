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Corte de luz en Santiago este martes 28 de julio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la suspensión del servicio.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este martes 28 de julio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Corte de luz en Santiago este martes 28 de julio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Así lo comunicó Enel a través de su sitio web, en donde confirmaron interrupciones en el suministro para diez comunas de la región Metropolitana durante este martes 27 de julio.

Según lo comunicado por la empresa, las suspensiones se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

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Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por las interrupciones del servicio:

  • Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Ñuñoa - Providencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
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  • Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
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  • Macul: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • San Miguel: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
ADN

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