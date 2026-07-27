A más de seis años de la controversia que protagonizó Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar 2020, uno de los integrantes históricos de la agrupación abordó por primera vez lo sucedido.

Se trata de PJ Morton, tecladista de la banda estadounidense, quien en conversación con Radio Rock & Pop aseguró que el grupo no guarda resentimientos con el público nacional y expresó su deseo de regresar al país.

Las declaraciones del músico se dan en la previa de su retorno a Santiago, donde se presentará en formato solista el próximo 15 de septiembre en Club Chocolate.

Al recordar la accidentada presentación en la Quinta Vergara (marcada por la fría actitud de Adam Levine y las críticas del público), Morton explicó que para el resto de los integrantes el momento pasó de forma vertiginosa.

“Recuerdo ese show porque recuerdo que se veía hermoso. En realidad no estuvimos involucrados en las cosas internas que pasaron. Tocamos el show y ni siquiera sé si vi que sucediera, pasó todo muy rápido”, afirmó al dial 94.1.

El tecladista reconoció que la situación fue inédita en la carrera del grupo, pero enfatizó que no alteró el aprecio hacia la fanaticada local. “Nunca habíamos experimentado algo parecido y siempre ha habido amor con nosotros. Siempre estamos muy agradecidos. Lamento que incluso hubiera alguna confusión”, sostuvo.

Lejos de reavivar el conflicto, el músico se mostró optimista respecto a su próximo reencuentro con los auditores chilenos y deslizó la posibilidad de que la banda completa vuelva a pisar territorio nacional.

“Traigo lo mismo: traigo amor a Chile y, con el corazón abierto y la mente abierta, espero que podamos conectar. No puedo esperar a que Maroon 5 pueda volver allí también y demostrar cuánto amamos y apreciamos a nuestros fans”, comentó, agregando que aunque el regreso de la agrupación no depende exclusivamente de él, “espera con ansias” que se concrete.

Con esto, PJ Morton se convertirá en el primer integrante de Maroon 5 en actuar nuevamente en Chile tras la recordada presentación de 2020.