Movilidad social: cuando la educación transforma una vida… y luego una comunidad

Fundación Nocedal busca visibilizar estas historias como evidencia de que una educación integral puede transformar generaciones completas.

¿Qué significa realmente que un estudiante cambie su destino gracias a la educación?

La respuesta no siempre se mide en un puntaje, un salario o un título universitario. Muchas veces se refleja en algo mucho más profundo: la decisión de volver, servir e inspirar a quienes hoy recorren el mismo camino.

Ese es uno de los sellos que Fundación Nocedal ha querido mostrar a través del podcast Vidas Extraordinarias, una serie de conversaciones que reúne los testimonios de exalumnos cuyos proyectos de vida demuestran que la movilidad social comienza en la sala de clases, pero continúa cuando ese aprendizaje se convierte en un aporte para la comunidad.

“Durante años hablamos de resultados académicos, pero entendimos que las historias eran la mejor manera de mostrar el verdadero impacto de la educación. Lo que vemos en nuestros exalumnos es que no solo lograron desarrollarse profesionalmente; muchos de ellos hoy están transformando la vida de otras personas. Ese es el mayor indicador de éxito para nosotros”, afirma Gonzalo Esquivel, gerente de la Asociación de Amigos de Fundación Nocedal.

Volver para enseñar

Uno de esos casos es Vicente Ormazábal.

Egresó del Colegio Nocedal, estudia Pedagogía en Educación Física en la Universidad Andrés Bello y hoy realiza clases en el mismo establecimiento donde pasó gran parte de su infancia.

Su historia rompe una idea frecuente en contextos de vulnerabilidad: que quienes logran salir adelante necesariamente deben alejarse de su comunidad.

“El colegio me enseñó mucho más que contenidos. Me enseñó disciplina, perseverancia y que podía aspirar a cosas grandes. Volver ahora como profesor es una forma de devolver parte de todo lo que recibí y acompañar a otros jóvenes para que también crean en sus capacidades”, relata Vicente en el podcast Vidas Extraordinarias.

Ampliar

De La Pintana a una empresa global

Otro ejemplo es David Méndez.

Su historia resume el impacto que puede tener una educación de calidad acompañada por una familia comprometida.

Tras egresar del Colegio Nocedal, desarrolló una carrera profesional en el mundo tecnológico y actualmente trabaja para una compañía canadiense especializada en software, demostrando que el lugar donde una persona nace no determina el lugar donde puede llegar.

Educar desde el periodismo

La educación también abrió nuevos caminos para Rafael Méndez, periodista titulado de la Universidad de los Andes.

Hoy desarrolla su carrera en medios de comunicación nacionales, convencido de que informar también es una forma de contribuir al desarrollo del país.

Su historia demuestra que la movilidad social no consiste únicamente en acceder a mejores oportunidades laborales, sino también en ampliar horizontes y participar activamente en la construcción del debate público.

Liderar la convivencia escolar

Para Víctor Villarreal, el camino tomó otra dirección.

Después de egresar de la especialidad de Telecomunicaciones, descubrió su vocación por la educación y hoy lidera programas dedicados a prevenir el bullying, el maltrato y fortalecer la convivencia escolar.

Su trabajo refleja cómo la educación puede generar liderazgos comprometidos con resolver algunos de los principales desafíos que enfrentan hoy las comunidades educativas.

Más que movilidad social

Para Gonzalo Esquivel, estas historias muestran una definición distinta del éxito.

“Cuando un exalumno vuelve como profesor, cuando otro trabaja para mejorar la convivencia escolar o cuando un profesional inspira a nuevos estudiantes, entendemos que la movilidad social va mucho más allá del desarrollo individual. Se transforma en un círculo virtuoso donde una generación abre oportunidades para la siguiente.”

Actualmente, el podcast Vidas Extraordinarias reúne decenas de testimonios de exalumnos de los colegios Nocedal, Almendral, Trigales y PuenteMaipo, con un objetivo claro: demostrar que detrás de cada historia existe una familia, un colegio y una comunidad que creyeron que la educación podía cambiar un destino.

Y cuando eso ocurre, el impacto deja de medirse únicamente en indicadores académicos.

Comienza a medirse en las vidas que, a su vez, transforman la vida de otros.