Boric vuelve a escena en redes sociales tras aprobación de la megarreforma: “Les iré contando de algunas cosas en las que estoy trabajando”

Tras la aprobación en el Senado de la megarreforma económica impulsada por el Presidente José Antonio Kast, el expresidente Gabriel Boric comenzó a aumentar su presencia en redes sociales, compartiendo cuestionamientos al proyecto desde figuras de su sector.

El exmandatario ha optado por repostear publicaciones de alcaldes y parlamentarios opositores, en lugar de emitir críticas directas. Uno de los primeros mensajes difundidos fue el del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien cuestionó el impacto de la iniciativa.

“Clarito, Tomás Vodanovic”, escribió Boric al compartir la publicación del jefe comunal, quien afirmó que “no puede no ofuscarse que un gobierno insista con aliviarle el bolsillo a personas que realmente tienen situaciones que les permite afrontar la vida sin problemas”.

“Gracias a todos por su cariño en la calle”

Durante los días siguientes, el expresidente replicó reparos de otros dirigentes del Frente Amplio, como el diputado Gonzalo Winter y la diputada Javiera Morales, quien cuestionó al oficialismo durante la votación del proyecto en la Cámara.

Boric también ha difundido contenidos de antiguos colaboradores, entre ellos una columna de su exministro Giorgio Jackson y una entrevista del exdirector de Migraciones Luis Eduardo Thayer.

Además de su actividad política digital, el exmandatario ha mostrado parte de su vida fuera de La Moneda.

Desde Punta Arenas publicó imágenes junto a su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta.“Gracias a todos por su cariño en la calle y en las redes. Más adelante les iré contando de algunas cosas en las que estoy trabajando. Seguimos”, escribió Boric.