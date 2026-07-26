Vecinos llevan más de una semana sin agua en Coquimbo: Aguas del Valle responde a críticas tras emergencia por lluvias / Agencia Uno

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, denunció la situación que aún enfrentan algunos vecinos de la zona tras la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo, asegurando que existen familias que llevan más de una semana sin suministro de agua potable.

A través de una publicación en la red social X, el jefe comunal afirmó que “ocho días sin agua. Ocho días. Es inaceptable”, apuntando contra la empresa sanitaria Aguas del Valle y cuestionando también la respuesta del Gobierno en materia de fiscalización.

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“El fracaso de Aguas del Valle es evidente. Y el Gobierno también tiene responsabilidad: su deber era fiscalizar, exigir soluciones y defender a las familias”, señaló.

La emergencia ocurre mientras la zona se prepara para la llegada de nuevas precipitaciones durante esta semana, luego del intenso sistema frontal que dejó daños en infraestructura y afectó el funcionamiento de los sistemas de agua potable en La Serena y Coquimbo.

8 días sin agua. Ocho días. Es inaceptable.



El fracaso de Aguas del Valle es evidente. Y el Gobierno también tiene responsabilidad: su deber era fiscalizar, exigir soluciones y defender a las familias, no ser un espectador.



Miles de vecinos siguen esperando un servicio tan… pic.twitter.com/S43bqCVsEh — Ali Manouchehri (@alimanouchehri) July 26, 2026

¿Qué dice Aguas del Valle?

Ante los cuestionamientos, el gerente general de Aguas del Valle, José Luis Murillo, explicó en conversación con ADN que la emergencia generó daños severos en la infraestructura producto del desborde y alud del río Elqui, obligando a operar con sistemas provisorios que no permiten responder a los niveles normales de demanda.

“Un minuto sin agua es un mal minuto y una semana sin agua es una muy mala semana”, sostuvo Murillo, quien aseguró comprender el malestar de los vecinos y de las autoridades locales, pero afirmó que la magnitud del evento meteorológico superó la capacidad de respuesta habitual.

El ejecutivo explicó que uno de los principales problemas actuales es el aumento del consumo tras varios días sin servicio. “Hemos sido incapaces con la producción que tenemos ahora mismo de soportar consumos de dos o tres veces los máximos históricos”, detalló.

Según indicó, durante este domingo la red se encontraba abierta para cerca del 78% de los clientes, aunque aclaró que eso no significa que todos los hogares ya tengan agua, debido al tiempo que demora la recuperación de presión en los distintos sectores. La meta de la sanitaria es alcanzar cerca del 94% del suministro durante la noche.

Respecto a las nuevas lluvias pronosticadas para la región, Murillo aseguró que están trabajando en reforzar las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada. Sin embargo, advirtió que un evento de una magnitud similar al ocurrido recientemente podría volver a generar complicaciones.

“Si lo que se produce hacia adelante es de la misma intensidad que hemos tenido ahora, volveremos a tener problemas sin ninguna duda”, señaló.

Finalmente, el gerente general pidió a los usuarios realizar un consumo responsable mientras continúan las labores de normalización, argumentando que reducir la demanda permitirá mantener estable el sistema y avanzar en la recuperación total del servicio.