Investigan presunto parricidio múltiple tras hallazgo de ocho fallecidos en incendio en EE.UU.

Santiago

Las autoridades de Estados Unidos investigan un presunto parricidio múltiple luego de que seis niños y sus padres fueran encontrados fallecidos al interior de una vivienda que se incendió en el estado de Michigan.

El caso quedó al descubierto el viernes 24 de julio, cuando equipos de emergencia acudieron inicialmente a un llamado por olor a humo en el sector de Riverside Trail, en el condado de Ottawa. En esa oportunidad no encontraron un foco de incendio y se retiraron del lugar.

Horas más tarde, vecinos alertaron que desde la misma vivienda salía humo blanco, por lo que Bomberos regresó al sector para controlar las llamas.

Una vez extinguido el incendio, los equipos de emergencia encontraron ocho cuerpos al interior del inmueble.

Según informaron las autoridades, las víctimas corresponden a una pareja y sus seis hijos. Medios estadounidenses identificaron a los adultos como Amanda “Mandy” Karolkiewicz, de 39 años, y Kristopher Karolkiewicz, de 47. Los menores fallecidos tenían entre 5 y 15 años.

La investigación dio un giro luego de que peritos detectaran impactos balísticos en algunos de los cuerpos, antecedente que llevó a las autoridades a indagar la hipótesis de un homicidio múltiple con posterior suicidio.

Los investigadores también buscan determinar si el incendio fue provocado de manera intencional para ocultar el crimen.

Las autopsias serán clave para establecer la causa de muerte de las víctimas y esclarecer la dinámica de los hechos.

En redes sociales, Molly Cesna, hermana de Amanda Karolkiewicz, expresó su pesar por la tragedia y aseguró que la familia intenta comprender lo ocurrido mientras espera el avance de la investigación.