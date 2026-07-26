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El futuro de Darío Osorio da un nuevo giro en Europa: “Está cerca de cerrar el acuerdo”

Desde Turquía reportan que el Trabzonspor tiene negociaciones avanzadas para quedarse con el fichaje del delantero chileno.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

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Darío Osorio sigue dando que hablar en el presente mercado de fichajes. El delantero chileno inició este domingo la temporada 2026/27 con el Midtjylland de Dinamarca y desde Europa entregaron novedades sobre su futuro.

Según reportó el sitio Ajansspor, el Trabzonspor de Turquía retomó las conversaciones por el formado en Universidad de Chile y estaría muy cerca de concretar su incorporación.

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“El Trabzonspor, que lleva tiempo negociando con Darío Osorio, está cerca de cerrar el acuerdo. El jugador, que inicialmente se mostraba reacio a unirse al equipo del Mar Negro, ha cambiado parcialmente de opinión", afirmó el citado medio.

“El principal obstáculo para el traspaso de Darío Osorio al Trabzonspor es su agente. El club continúa sus esfuerzos para solucionar los problemas con el representante del jugador", agregaron.

El Trabzonspor ya presentó una oferta formal de 15 millones de euros por el seleccionado nacional, aunque esta fue rechazada hace algunos días por el Midtjylland, que espera recibir cerca de 20 millones de la moneda europea. Ante este escenario, el cuadro turco evaluaría mejorar su propuesta para destrabar la negociación.

Darío Osorio inició la temporada con una asistencia en Dinamarca

En medio de los rumores sobre su futuro, Osorio celebró un positivo estreno en la Superliga danesa, donde este domingo fue titular y aportó una asistencia en el triunfo del Midtjylland por 3-2 ante Sønderjyske, en la primera fecha del torneo.

El zurdo disputó todo el partido y, a los 35 minutos, coronó una destacada actuación con un pase de gol preciso para Valdemar Andreasen, quien marcó el 2-1 parcial.

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