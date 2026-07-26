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Cuándo vuelve la lluvia en Santiago: esta es la hora clave en que comenzarán las precipitaciones este lunes

Tras una semana marcada por intensas precipitaciones, la Región Metropolitana se prepara para otro episodio de lluvia.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE GALAZ

Tras una semana marcada por intensas lluvias, fuertes vientos y diversos efectos asociados al paso de sistemas frontales, la Región Metropolitana se prepara para un nuevo episodio de precipitaciones que podría extenderse durante el inicio de esta semana.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las primeras señales del nuevo sistema frontal comenzarían a sentirse durante la mañana de este lunes 27 de julio, con precipitaciones débiles que avanzarían progresivamente sobre distintos sectores de la capital.

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Sin embargo, de acuerdo a Windy, el escenario apunta a un aumento de la intensidad durante la tarde, especialmente desde cerca de las 17:00 horas.

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Pero ojo, ya que el momento de mayor actividad se concentraría durante la noche del lunes, cuando las lluvias podrían intensificarse y presentarse con mayor fuerza entre las 22:00 y 23:00 horas.

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WINDY PROYECCIÓN LUNES 27 DE JULIO 22 HORAS

Según los modelos revisados, las precipitaciones continuarían durante parte del martes, jornada en la que podrían registrarse nuevos acumulados de agua caída en la región.

El sistema frontal llega después de una semana con alta actividad meteorológica en la zona central, que dejó importantes registros de lluvia, nevadas en la cordillera y episodios de inestabilidad atmosférica.

Según MeteoRed, los pronósticos anticipan que este nuevo evento podría dejar entre 15 y 30 milímetros en sectores del centro de Santiago durante lunes y martes, con montos mayores en zonas del surponiente y precordillera.

Además, los especialistas advierten que las condiciones seguirán siendo invernales, con bajas temperaturas, abundante nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores de la Región Metropolitana durante el desarrollo del sistema frontal.

Las autoridades mantienen el monitoreo de puntos críticos, considerando que las nuevas precipitaciones llegarán luego de una semana con suelos saturados y diversos efectos provocados por las lluvias anteriores.

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