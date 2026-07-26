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Una figura del fútbol chileno aclara su futuro: “Mi representante ya sabe lo que pienso”

Justo Giani se refirió a las negociaciones para su renovación en Universidad Católica tras ser vinculado con un grande de Sudamérica.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Justo Giani se ha transformado en una de las grandes figuras de Universidad Católica en este 2026. El extremo argentino suma 16 goles y nueve asistencias en 33 partidos disputados entre las competencias locales y la Copa Libertadores, números que lo han puesto en la mira de varios clubes del extranjero.

Con contrato hasta diciembre, el futuro del atacante de 27 años ya comienza a generar incertidumbre en San Carlos de Apoquindo. En los últimos días fue vinculado con Liga de Quito como uno de los refuerzos solicitados por Gustavo Álvarez, mientras Cruzados continúa trabajando en la renovación de su vínculo.

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Sobre este tema, Justo Giani habló con los medios tras el empate ante Deportes La Serena, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, dejó clara su postura. “Me mantengo al margen. Mi cabeza está acá en Católica. Si me voy a otro lado, es peor para mí”, declaró.

Respecto a su renovación, el argentino explicó que “de eso se encarga mi representante y los dirigentes de acá. Mi representante ya sabe lo que pienso y yo estoy pensando en jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera y ganar”.

De todas formas, el ex Aldosivi no escondió su deseo de permanecer en la UC. “Sí, obviamente. Estoy muy contento acá, pero hay cosas que yo no manejo. Ahí tienen que hablar los dirigentes con mi representante y ponerse de acuerdo entre ellos. Yo estoy pensando en seguir mejorando", sentenció.

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