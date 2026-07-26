Encuesta Criteria revela rechazo mayoritario al proyecto “Escucha su corazón”: 54% de los chilenos está en contra

El proyecto de ley “Escucha su corazón”, presentado por parlamentarios de Republicanos, Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional, abrió un nuevo debate político en torno al aborto en Chile.

La iniciativa propone que, antes de acceder a una interrupción del embarazo bajo las tres causales vigentes, la mujer sea informada sobre la posibilidad de escuchar la actividad cardíaca del embrión o feto.

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La propuesta establece que, si el latido es detectable, el médico deberá ofrecer esa posibilidad y dejar registro de la decisión de la paciente. Además, el texto señala que si la mujer rechaza escuchar los latidos, el profesional “deberá negarse a practicar” la interrupción del embarazo, punto que ha generado críticas desde organizaciones feministas y especialistas en salud.

¿Qué dice la gente?

En este contexto, la última encuesta Criteria (domingo 26 de julio) consultó por el conocimiento y respaldo ciudadano a la iniciativa.

Según el estudio, un 70% de las personas afirmó haber leído o escuchado sobre el proyecto “Escucha su corazón”, mientras que un 30% señaló no conocerlo.

Sin embargo, al ser consultados por su nivel de acuerdo con la propuesta, la mayoría manifestó rechazo. Un 54% declaró estar “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” con la iniciativa, mientras que un 21% dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo”. En tanto, un 25% afirmó no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

El rechazo varía según la identificación política de los encuestados, pese a aquello, sigue habiendo una mayoría transversal que no compatibiliza con la medida.

Entre quienes se identifican con la izquierda, un 88% se mostró en contra del proyecto, mientras que en el centro la oposición alcanzó un 60%. En el sector de derecha, la iniciativa registra su mayor respaldo, con un 35% de apoyo y un 40% de rechazo.

La medición también abordó la opinión general sobre el aborto. Ante la pregunta de si la mujer debería tener derecho a realizarse un aborto, un 31% respondió que sí bajo cualquier circunstancia, un 53% señaló que debería permitirse solo bajo algunas circunstancias y un 9% afirmó que no debería permitirse en ningún caso.

[6/7] 💬 Proyecto de ley "Escucha su Corazón"

Un 54% se manifiesta en desacuerdo con la iniciativa y solo un 21% de acuerdo. El rechazo supera al apoyo en todos los sectores políticos, incluida la derecha (40% vs. 35%). pic.twitter.com/7wEtv8UJu2 — CRITERIA (@CriteriaChile) July 26, 2026

El proyecto continúa su tramitación legislativa en el Congreso, mientras sus impulsores defienden que busca entregar información a las mujeres antes de tomar una decisión, y sus críticos sostienen que podría transformarse en una barrera para acceder a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.