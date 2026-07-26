Encuesta Criteria revela rechazo mayoritario al proyecto “Escucha su corazón”: 54% de los chilenos está en contra
La iniciativa busca incorporar información sobre la actividad cardíaca antes de un aborto en tres causales.
El proyecto de ley “Escucha su corazón”, presentado por parlamentarios de Republicanos, Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional, abrió un nuevo debate político en torno al aborto en Chile.
La iniciativa propone que, antes de acceder a una interrupción del embarazo bajo las tres causales vigentes, la mujer sea informada sobre la posibilidad de escuchar la actividad cardíaca del embrión o feto.
La propuesta establece que, si el latido es detectable, el médico deberá ofrecer esa posibilidad y dejar registro de la decisión de la paciente. Además, el texto señala que si la mujer rechaza escuchar los latidos, el profesional “deberá negarse a practicar” la interrupción del embarazo, punto que ha generado críticas desde organizaciones feministas y especialistas en salud.
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¿Qué dice la gente?
En este contexto, la última encuesta Criteria (domingo 26 de julio) consultó por el conocimiento y respaldo ciudadano a la iniciativa.
Según el estudio, un 70% de las personas afirmó haber leído o escuchado sobre el proyecto “Escucha su corazón”, mientras que un 30% señaló no conocerlo.
Sin embargo, al ser consultados por su nivel de acuerdo con la propuesta, la mayoría manifestó rechazo. Un 54% declaró estar “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” con la iniciativa, mientras que un 21% dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo”. En tanto, un 25% afirmó no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
El rechazo varía según la identificación política de los encuestados, pese a aquello, sigue habiendo una mayoría transversal que no compatibiliza con la medida.
Entre quienes se identifican con la izquierda, un 88% se mostró en contra del proyecto, mientras que en el centro la oposición alcanzó un 60%. En el sector de derecha, la iniciativa registra su mayor respaldo, con un 35% de apoyo y un 40% de rechazo.
La medición también abordó la opinión general sobre el aborto. Ante la pregunta de si la mujer debería tener derecho a realizarse un aborto, un 31% respondió que sí bajo cualquier circunstancia, un 53% señaló que debería permitirse solo bajo algunas circunstancias y un 9% afirmó que no debería permitirse en ningún caso.
El proyecto continúa su tramitación legislativa en el Congreso, mientras sus impulsores defienden que busca entregar información a las mujeres antes de tomar una decisión, y sus críticos sostienen que podría transformarse en una barrera para acceder a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.
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