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VIDEO. Estaba de franco y terminó enfrentando una encerrona: carabinero repelió ataque de seis delincuentes en San Ramón

El funcionario se trasladaba junto a su pareja cuando fueron abordados por una banda armada.

Nelson Quiroz

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Un carabinero que se encontraba en su día libre frustró un robo con intimidación durante la noche del sábado en la comuna de San Ramón, luego de ser abordado junto a su pareja por un grupo de sujetos armados.

El procedimiento quedó registrado en un video que captó el momento exacto en que ocurrió el enfrentamiento.

De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros, el funcionario, un cabo primero que se trasladaba como acompañante en un vehículo particular, fue víctima de una encerrona cerca de las 21:00 horas del 25 de julio.

En ese momento, seis individuos con sus rostros cubiertos y portando armas lo intimidaron para sustraer el automóvil en el que se movilizaba.

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Ante la amenaza, el funcionario hizo uso de su arma particular, debidamente inscrita, efectuando disparos contra los antisociales, quienes huyeron del lugar sin concretar el robo. El capitán Marcelo Fredes González, subcomisario de los servicios de la 31° Comisaría de San Ramón, confirmó que el actuar del funcionario permitió frustrar el delito.

Tras la denuncia, equipos especializados de Carabineros realizaron diligencias investigativas, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y patrullajes en el sector. Precisamente, uno de los registros audiovisuales permitió reconstruir la dinámica del hecho.

Horas más tarde, la camioneta utilizada por los delincuentes fue encontrada en la comuna de La Pintana. El vehículo presentaba evidencia balística y mantenía un encargo vigente por robo, luego de haber sido sustraído durante el viernes en la comuna de Ñuñoa.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) quedó a cargo de los peritajes del automóvil recuperado y de las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del intento de robo.

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